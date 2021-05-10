banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Binance para çekim işlemlerini yeniden başlattı
Binance para çekim işlemlerini yeniden başlattı
Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'yı korumak için yürüyüşe geçti
Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'yı korumak için yürüyüşe geçti
Uygun Fiyata Et Alabilmek İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
Uygun Fiyata Et Alabilmek İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu soruşturması hakkında karar
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu soruşturması hakkında karar

İnmeyi önlemek için dört altın kural

İnmenin beyni besleyen damarların ani tıkanması ya da kanaması sonucu oluşan ölüm ya da kalıcı sakatlığa sebep olan bir hastalık olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Sandıkçı, 10 Mayıs İnme Önleme Günü dolayısıyla bilgilendirmede bulundu.

SAMSUN 10.05.2021, 15:30
İnmeyi önlemek için dört altın kural

İnmenin beyni besleyen damarların ani tıkanması ya da kanaması sonucu oluşan ölüm ya da kalıcı sakatlığa sebep olan bir hastalık olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Sandıkçı, 10 Mayıs İnme Önleme Günü dolayısıyla bilgilendirmede bulundu.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Nöroloji Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Sandıkçı, Türkiye’de yılda yaklaşık 150 bin kişi inme geçirdiğine dikkat çekerek dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. İnme belirtilerini açıklayan Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Sandıkçı, “Kol ve bacakta özellikle vücudun sadece bir tarafında ani uyuşukluk, güçsüzlük hissi, kafa karışıklığı, konuşma ve anlamada güçlük, aniden gözlerden birinde ya da ikisinde görme kaybı, ani ve şiddetli baş ağrısı, ani yürüme güçlüğü, sersemlik, denge ve koordinasyon kaybıyla kendini gösterebilir” diye konuştu.

"İnme tedavisi acil bir durumdur"

İnme tedavisinin mümkün olan en kısa sürede yapılması gerektiğini vurgulayan Dr. Sandıkçı, “Beyin damarı tıkandığında beyin dokusunda hasar oluşmaya başlar ve zaman geçtikçe bu hasar genişler, tıkanan damar büyük olduğunda ve süre uzadığında beyin hasarı artar. Bir an önce damarın açılması ve bu beyin dokusunun korunması gerekmektedir. O nedenle inme tedavisi acil bir durumdur. Yukarıdaki bulgulardan herhangi biri görüldüğünde hemen 112’ye başvurup en kısa sürede ilgili hastaneye başvurmak gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Egzersiz yapmak inme riskini azaltıyor

Dr. Ufuk Sandıkçı, inmeyi önlemenin altın kurallarını ise şu şekilde sıraladı:

“Tansiyon, şeker ve kolesterol değerlerinizi kontrol edin. Tuz ve yağı azaltın, sebze ve meyve ağırlıklı beslenin. Hareketsiz kalmayın, düzenli egzersiz yapın. Sigara ve alkol kullanımından uzak durun.”
Yorumlar (0)
17°
açık