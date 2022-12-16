İmalatçı KOBİ’lere 2 milyon TL’ye kadar destek

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, KOSGEB’in “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” çağrısı ile KOBİ’lerin rekabetçiliklerinin ve verimliliklerinin arttırılması kapsamında imalatçı KOBİ’ler makine teçhizat alımları için 1,5 milyon TL’ye kadar, dijital teknolojiler geliştiren imalatçı KOBİ’ler 2 milyon TL’ye kadar, dijital teknolojileri üretim süreçlerine dahil eden imalatçı KOBİ’ler 2 milyon TL’ye kadar destekleneceğini açıkladı.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, KOSGEB KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) 2022 YILI Proje Teklif Çağrıları ile ilgili açıklamada bulundu. KOBİ Gelişim Destek Programı’nın yeniden açıldığını belirten Başkan Murzioğlu, “KOSGEB, 2019 yılından bu yana imalatçı KOBİ’lere yönelik olarak çıktığı “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” başlıklı çağrıların hem kapsamını genişletti hem de destek üst limitlerini arttırdı. Yeni çağrıda, dijitalleşme başlığının yanına rekabetçilik ve verimlilik modülü de eklendi. Daha önce işletme başına 1 milyon lira olan üst limit, dijitalleşme için 2 milyona çıkartıldı. Yeni ilave edilen rekabetçilik ve verimlilik başlığı için de destek üst limiti 1.5 milyon lira olarak belirlendi. Çağrılar kapsamında sağlanan geri ödemesiz destekler personel giderlerini, geri ödemeli destekler ise makine-teçhizat ve hizmet alımı giderlerini kapsıyor” dedi.

Yeniden kurgulandı

İmalatçı KOBİ’lerin dijital dönüşümlerini odağına alan KOSGEB’in, işletmelerin rekabetçiliğinin ve verimliliğinin arttırılmasına da önem verdiğini belirten Murzioğlu, “Bu bağlamda KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı’nı yeniden kurguladı. Destek programı kapsamında 2022 yılı proje teklif çağrılarına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açıklamalarıyla eş zamanlı olarak çıkıldı. Çıkılan çağrıların ilk ayağı; akıllı dijital teknolojileri yerli imkanlarla geliştiren veya bu teknolojileri üretim süreçlerine dahil eden imalatçı KOBİ’lere yönelik olarak tasarlandı. Bu başlıkta imalat sanayinde; Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi, Nesnelerin İnterneti, Endüstriyel Robot Teknolojileri ve Akıllı Sensör Teknolojileri, alanlarında KOBİ’lerin projeleri değerlendirilecek. Bunun yanı sıra, Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri, Siber Güvenlik, Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri, Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri alanlarındaki projelere de destek verilecek. Teknoloji geliştiren KOBİ’ler, 900 bini geri ödemesiz, 1 milyon 100 bini geri ödemeli destekten toplam 2 milyon liraya kadar yararlanabilecek. Bu teknolojileri üretim süreçlerine dahil eden imalatçı KOBİ’ler de 400 bini geri ödemesiz, 1 milyon 600 bini geri ödemeli destekten toplam 2 milyon liraya kadar yararlanabilecek” diye konuştu.

Rekabetçilik ve verimlilik

Çağrının diğer ayağında imalatçı KOBİ’lerin rekabetçiliklerinin ve verimliliklerinin arttırılmasının hedeflendiğini kaydeden Başkan Murzioğlu, “Bu çağrı kapsamında makine-teçhizat alımları desteklenecek. İmalatçı küçük ve orta ölçekli işletmelerin başvurabilecekleri çağrıda, makine teçhizatın yanı sıra personel, yazılım ve hizmet alımları giderleri de destek kapsamında olacak. İşletmeler, toplam 1,5 milyon TL’ye kadar destekten faydalanabilecek. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve 2020 ve 2021 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, www.kosgeb.gov.tr internet adresi üzerinden yeni KOBİGEL çağrılarına başvurabilecek. Çağrı, 11 Ocak 2023 saat 23.59’a kadar açık kalacak. Başvurular, Mart 2023’te sonuçlandırılacak. Şartları sağlayan KOBİ’lerimizi, bu destek programına başvurmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.