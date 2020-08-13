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İLKEM’de YKS ve LGS kurs kayıtları başladı

İLKADIM BELEDİYESİ’NİN, ALANINDA UZMAN EĞİTİMCİLER İLE DÜZENLEDİĞİ YKS VE LGS’ YE HAZIRLIK KURSLARININ ÖN KAYIT DÖNEMİ BAŞLADI. İLKADIM BELEDİYESİ KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE İLKADIM HALK EĞİTİM MERKEZİ İŞ BİRLİĞİNDE FAALİYET GÖSTEREN İLKEM YKS VE LGS KURSLARI İÇİN ÖN KAYITLARI KABUL EDİYOR. LİSE VE ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANAN GENÇLERE ÜCRETSİZ OLARAK VERİLEN KURSLARIN KAYITLARI 1 EYLÜL TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK. KURSA KAYIT YAPTIRMAK İSTEYEN 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN LGS, LİSE 4 VE MEZUN ÖĞRENCİLERİ İSE YKS KAYITLARI İÇİN DEREBAHÇE, KADİFEKALE, YAŞARDOĞU 3 FARKLI ŞUBEDE İLKEM EĞİTİM MERKEZİ’NE BAŞVURABİLECEK. ÖN KAYIT BAŞVURULARI, PANDEMİ KURALLARI GÖZETİLEREK ALINACAK.

SAMSUN 13.08.2020, 10:06
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İLKEM’de YKS ve LGS kurs kayıtları başladı

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrencilerimiz yeni eğitim-öğretim yılı için İlkadım Eğitim Merkezi (İLKEM) kurs merkezimize başvurabilirler" dedi.

İlkadım Belediyesi’nin, alanında uzman eğitimciler ile düzenlediği YKS ve LGS’ye hazırlık kurslarının ön kayıt dönemi başladı. İlkadım Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve İlkadım Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde faaliyet gösteren İLKEM YKS ve LGS kursları için ön kayıtları kabul ediyor. Lise ve üniversiteye hazırlanan gençlere ücretsiz olarak verilen kursların kayıtları 1 Eylül tarihine kadar devam edecek. Kursa kayıt yaptırmak isteyen 8.Sınıf öğrencilerinin LGS, lise 4 ve mezun öğrencileri ise YKS kayıtları için Derebahçe, Kadifekale, Yaşardoğu 3 farklı şubede İLKEM Eğitim Merkezi’ne başvurabilecek. Ön kayıt başvuruları, pandemi kuralları gözetilerek alınacak.

Dersler Sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılacak

Sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılacak olan derslerde, kaynak kitaplar ve soru bankaları ücretsiz olarak verilecek. YKS ve LGS hazırlık kurslarında, temel sınav eğitiminin yanı sıra yıllık deneme sınavları yapılacak. Kurslarda ayrıca öğrencilerin lise ve üniversite seçimlerine yardımcı olabilmek için geziler, deneme sınavları ve motivasyon seminerleri gibi faaliyetler de düzenlenecek.

“Geleceğimiz olan gençlerimizin her zaman yanındayız”

Eğitime destek konusunda tüm imkanları gençlerin hizmetine sunduğunu ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Geleceğimiz olan gençlerimizin hep yanında olduk. Kurs merkezlerimizdeki farklı branşlarla daha fazla öğrencinin geleceğine katkıda bulunmak istiyoruz. İLKEM Kurs Merkezimiz 2020-2021 eğitim-öğretim yılı öncesinde YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrencilerimizin ön kayıt kurs başvurularını almaya başladı. Bu yıl Türkiye geneli derecesi ile hem YKS hem de LGS’de büyük bir başarı yakalayan İLKEM bizlerin ve ilçemizin gurur kaynağı oldu. Kovid-19 virüs salgını ve bilim kurulu açıklamaları doğrultusunda takip edilecek olan son kayıt başvuru tarihi 1 Eylül-14 Eylül itibari ile kurslarımız öğrencilerimize hizmet verecek” diye konuştu.

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