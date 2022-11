İlkadımlı sporculardan yeni başarı

İlkadım Belediyespor Kick Boks ve Judo Takımlarının başarısı devam etti. Son olarak 90 kg veteranda Judo Balkan Şampiyonu Mustafa Balcı oldu.

Balkan Judo Birliği’nin 2022 yılı faaliyet programında yer alan Arnavutluk’un başkenti Tiran’da gerçekleşen Veteranlar Judo Balkan Şampiyonası’nda derece alan Mustafa Balcı, M9 90 kiloda Balkan şampiyonu olarak ülkeye altın madalya kazandırdı.

Arnavutluk’ta Türk bayrağını göndere çektirdiği anın duygusunu tarif edilemez olarak nitelendiren Mustafa Balcı, “Böylesine başarılar yeni yetişen sporcularımızın da heyecanlarına heyecan kattığına inanıyorum. Bu başarıda büyük emekleri olan antrenörüm başta olmak üzere spora ve sporcuya her zaman destek olan Başkanımız Necattin Demirtaş’a sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Antalya’da düzenlenen 39 ülkeden 1400 sporcunun mücadele ettiği 19’u altın 65 madalya kazanarak Türkiye’nin takım halinde Avrupa Şampiyonu olduğu Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda Samsun’dan 3 sporcuyla katılım sağlayarak başarısını başka bir spor dalında daha taçlandıran İlkadım Belediyesi Kickboks Takımı sporcusu Devrim Aydın, turnuvayı 3’üncü olarak bronz madalya ile tamamladı.

“Sporun ve sporcun yanındayız”

Spor alanında alınan her başarı ile gururlandığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Sporcularımız uzun ve yorucu çalışmalarının karşılığını alıyor, hemen her kulvarda şampiyon oluyor. Müsabakalarda kimisi birinci, kimisi ikinci kimisi de üçüncülük kazanarak derece elde ediyor. Şehrimizin, ülkemizin adını duyuruyor, bayrağımızı dalgalandırıyor. Bu da bizim her zaman olduğu gibi göğsümüzü kabartıyor, gururlandırıyor. Sporun ve sporcunun yanında olduğumuz gibi bundan sonra da yanlarında olacağımızı bir kez daha bu vesile ile vurguluyor, sporcularımıza ‘yeter ki sizler çalışın, gayret edin, bizler her zaman yanınızdayız’ çağrısında bulunarak tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.