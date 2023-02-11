İlkadımlı kursiyerler depremzedeler için diktiler

İlkadım Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ile birlikte depremzedeler için giysi dikimine devam ediyor.

Samsun’un İlkadım Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin yaralarının sarılması için başlatılan yardım çalışmalarına devam ediyor. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet yürüten kursiyerler de ürettikleri atkı, bere, patik, kazak ve çorapları deprem bölgesine gönderiyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da depremzedelere yardımlar sürüyor. Depremden etkilenen afetzedeler için harekete geçen İlkadım Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, afetzedeler için kışlık giysi dikimine devam ediyor. İlkadım Belediyesi tesislerinde açılan kurslardan görev alan öğretmenler ve kursiyerler; atkı, bere, kazak, yelek, polar pijama gibi ihtiyaç ürünlerini üretip depremzedelerin kullanımına sunuyor.

5 gündür afetzedeler için canla başla çalıştıklarını kaydeden usta öğretici Nevin Kutlu ve İlknur Amanvermez, “Elimizden geldiği kadar, 100 kursiyerimizle depremzedelere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza yönelik atölyelerimizde üretim yapıyoruz. Hepimiz tek yürek olduk, yaraları sarmak için gayret ediyoruz” dedi.

“Depremi unutturamayız ama katkı sağlayabiliriz”

Deprem sonrası yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Tüm Türkiye olarak pazartesi günü karanlık bir sabaha uyandık. Afetin boyutunu saatler ilerledikçe üzüntüyle öğrendik. Binlerce canımız aramızdan ayrıldı, on binlerce de yaralımız ve evsiz vatandaşımız var. Ülke olarak tek yürek olduk çünkü gün birlik olma günüydü. İlkadım Belediyesi olarak depremzedelerimizin yarasını bir nebze de olsa sarmak için tüm personellerimiz ve yardımsever İlkadım halkımızla birlikte canla başla elimizde gelen gayreti gösteriyoruz. Depremzede vatandaşlarımızın yaşadıklarını unutturamayız elbet ama hayata tutunmalarına katkı sağlayabiliriz. Bu noktada açmış olduğumuz kurslarımızda eğitim olan kursiyerlerimiz ve öğretmenlerimizle atkı, bere, kazak, yelek, polar pijama gibi ihtiyaç ürünlerini üretiyoruz" diye konuştu.