İlkadım’ın yeni atık transfer istasyonu hizmete girdi

Yeni bir projeyi devreye aldıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Güzeldere Mahallesi’nde kurulan modern çöp transfer istasyonu ile günlük 450 ile 500 ton arasında toplanan atığın düzenli depolama sahalarına yeni yerinden taşınmasına başladık” dedi.

İlkadım Belediyesi uzun süredir altyapısını hazırladığı Evsel Atık Transfer İstasyonu’nu kullanıma açtı. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Güzeldere Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Evsel Atık Transfer İstasyonu’na 2014 yılında elim bir iş kazası sonrası vefat eden belediye personeli Feyzullah Çakıroğlu’nun adı verildi. Transfer istasyonu sayesinde İlkadım’ın çöpleri, toprağa indirilip etrafı kirletmeden direkt araçlar yoluyla, akıtılıp sızdırılmadan düzenli çöp depolama merkezine transfer edilecek.

Taşıma maliyetlerini düşecek

Feyzullah Çakıroğlu Çöp Transfer İstasyonu’nun Türkiye’nin sayılı aktarım merkezlerden birisi olacağını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlkadım yerleşik nüfus yerleşimi açısından en geniş ilçelerden birisi. Aynı zamanda katı atık depolama noktasının İlkadım bölgesinin uç noktasında olması münasebetiyle çöp transferimizde çok büyük zorluk çekiyorduk. Alınan karar gereği kırsal mahallelerin çöplerinin toplamasını yapıyoruz. Şu anda yaklaşık 30 kilometreden bizim çöp getirdiğimiz noktalar var. Makina parkımızda bulunan 10 ton çöp alan 7 büyük, 4 ton alan 5 küçük, 2 minipak çöp aracımız ilçemizde geceli-gündüzlü toplanan çöpleri kullanıma açtığımız tesis sayesinde gidiş-geliş 34 km uzakta bulunan vahşi depolama alanına bundan sonra çok fazla kamyonun gidip gelmesini ortadan kaldırarak, 2 çekici 3 semitreylerle taşıyarak yakıt ve personel tasarrufun yanı sıra araçlardan tasarruf yapacağız. Vatandaşlarımızın kaynaklarını verimli kullanmak adına bu tür projeleri önemsiyoruz” diye konuştu.

Yapılan yeni aktarım tesis hakkında bilgiler veren Başkan Demirtaş, “Güzeldere’de yapımı tamamlanan Feyzullah Çakıroğlu Evsel Atık Transfer İstasyonu, kamyon ve tır manevra alanı, rampası, çöpün döküldüğü haznesi yeşil doğaya uyumlu dış görünüşü ve dinlenme alanlarından oluşuyor. İstasyon benzerlerinden farklı olarak tamamen kapalı sistemle çalışıyor. Aynı anda 2 çöp kamyonu semitreylerle boşaltma işlemi yaparken, 2 tıra birden aktarım yapılmasına olanak sağlıyor. Bu sayede belediyemizin taşıma maliyetleri düşerek taşıma hattındaki trafik yoğunluğunu azaltacağız. Çöpler daha düzenli depolandığı için koku ve kirlilik oluşturmayacak. Çöp tırlarından ve kamyonlarından kaynaklanabilecek atık sızıntı suyu, koku vb. gibi çevre kirliliğine yol açabilecek unsurlar minimize edilecek. İlçemizde toplanan çöpler tesisimize gelecek, büyük tırların kasasına yüklenerek katı atık bertaraf tesisine götürülecek. Bu şekilde 5 kamyonun gidip geleceği yere bir kamyon gidip gelerek, burada tasarruflar sağlanmış olacak. Yapılan aktarma istasyonunun şehrimize bölgemize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.