İlkadım’ın kick boksçuları Ordu’dan 14 madalyayla döndü

Ordu’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’na katılan İlkadım Belediyesi kick boks sporcuları 2 altın, 3 gümüş ve 9 bronz madalya ile toplamda 14 madalya kazandı.

81 ilden 4 bin 300 sporcunun yarıştığı, idareci, antrenör ve hakemlerle birlikte 6 bin kişinin katıldığı kick boks turnuvası tamamlandı. Turnuvaya katılan İlkadım Belediyesi sporcularından Devrim Aydın ve Atanur Yayla rakiplerini eleyerek altın madalya almaya hak kazandı.

Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu’nda oynanan maçlarda dereceye giren sporculara madalyaları Vali Tuncay Sonel’in yanı sıra federasyon yetkilileri ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç tarafından verildi.

“Spora önem veren bir belediyeyiz”

İlçede yetişen gençlere imkan sağlayarak milli takım sporcusu olma hayallerine destek verdiklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Belediye olarak spora önemli ve büyük destekler veren belediyeyiz. İki yıldır spor alanında ciddi uğraşlar veriyoruz. Tesislerimizde yıl boyu devam eden sportif kurslarımızla genç yeteneklerimizi ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımız için spor çok önemli. İlkadım Belediyesi olarak gençliğin zinde ve azimli olarak yetişmesi adına bir taraftan spor bir taraftan da sosyal faaliyetlere devam edeceğiz. İlçemizden yetenekli sporcular yetişerek büyük başarılara imza atıyorlar. Ben buradan her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Genç sporcularımızı ve hocalarımızı canı gönülden tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Bugün olduğu gibi bundan sonra da spora ve sporculara desteğimiz sürecek” diye konuştu.

Kategori ve madalya sıralaması

Turnuvada “Büyük Bayan 60 kg K-1 Style” kategorisinde Devrim Aydın altın madalya, “Genç Erkekler +94 kg Kick Light” kategorisinde Atanur Yayla altın madalya, “Büyük Bayan 48 kg Low Kick” kategorisinde Büşra Taştemir gümüş madalya, “Genç Bayan +70 kg Kick Light” kategorisinde Melis Avcı gümüş madalya, “Yıldız Bayan 50 kg Kick Light” kategorisinde Ezgi Avcı gümüş madalya, “Büyük Erkekler 71 kg Low Kick” kategorisinde Eyüp Kanca bronz madalya, “Büyük Erkekler 63,5 kg Low Kick” kategorisinde Bekir Karaömerlioğlu bronz madalya, “Genç Bayan 52 lg Full Contact” kategorisinde Ebru Yavuz bronz madalya, “Genç Erkekler 51 kg Full Contact” kategorisinde Ekrem Gülcan Turğul bronz madalya, “Genç Bayan 65 kg Kick Light” kategorisinde Elif Yağmur Akkuş bronz madalya, “Yıldız Bayan 46 kg Kick Light” kategorisinde Merve Su Turğul bronz madalya, “Yıldız Erkek 42 kg Kick Light” kategorisinde Baran Yavuz bronz madalya, “Yıldız Bayan 60 kg Point Fighting” kategorisinde Zehra Taflan bronz madalya, “Yıldız Erkek 65 kg Point Fighting” kategorisinde Hüseyin Emre Yıldırım bronz madalya kazandı.