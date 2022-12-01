İlkadım’dan TEKNOFEST 2023’e katılacaklara 1 milyon TL’lik destek

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 30 Nisan-6 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için İlkadım Belediyesi’nin destekleriyle seçilen projelere 1 milyon TL bütçe ile destek vereceklerini söyledi.

TEKNOFEST maratonunda hazırlıkların ve desteklerin devam edeceğini söyleyen Başkan Demirtaş, "Bu yıl TEKNOFEST’te her zamankinden daha da iddialıyız. Bu yıl projeleri ile belediyemize başvuran takımlarımıza 1 milyon TL bütçe ile destek vereceğiz. Bu yardımın yüzde 90’nı malzeme alımı yüzde 10’u ise nakdi olarak gerçekleştireceğiz. 2023 yılında yapılacak olan TEKNOFEST’te 1. gelen projelere 30 bin TL, 2. gelen projelere 20 bin TL, 3. gelen projelere de 10 bin TL’lik başarı ödülü vereceğiz. TEKNOFEST’te belediyemizden destek almak isteyen gruplarımız AR-GE müdürlüğümüze başvurması yeterli olacak. Gençlerin ülkemizin geleceği ile ilgili çalışmalara imza atmaları çok güzeldir. Başarılı arkadaşlarımızla ne kadar övünsek azdır. AR-GE’ye verilen destek ne kadar çok artarsa bir ülkenin de gelişmişliğini o kadar etkiler. Şimdi projelerini en iyi şekilde hazırlama ve TEKNOFEST’e imza atma görevi gençlerimizdedir. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.