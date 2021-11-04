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İlkadım’dan sokak hayvanlarına özel çalışma

İlkadım Belediyesi korona virüs nedeniyle vatandaşlardan gelen yardım ve sevgiden mahrum kalan sokak hayvanları için yeşil alanlarda 50 yeni beslenme ünitesi oluşturdu.

SAMSUN 04.11.2021, 16:53
İlkadım’dan sokak hayvanlarına özel çalışma

İlkadım Belediyesi korona virüs nedeniyle vatandaşlardan gelen yardım ve sevgiden mahrum kalan sokak hayvanları için yeşil alanlarda 50 yeni beslenme ünitesi oluşturdu.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Sokak hayvanları dünyadaki en masum, en talihsiz canlılardır. Onlar da en az bizim kadar sevgiye ve ilgiye muhtaçlardır” dedi.

Korona virüs önlemleri kapsamında alınan çeşitli kısıtlamalar sonucu vatandaşlardan gelen yardımların pek çoğundan mahrum kalan sokak dostlarını İlkadım Belediyesi unutmadı. Sokak hayvanları için, Sağlık İşleri Müdürlüğü’nce yapılan 50 besleme üniteleri modernize edilerek belirlenen yaşam alanlarına yerleştirilmeye başladı. Su ve kuru mamayı kendi haznesinde bittikçe bulunan kaplara bırakan besleme ünitesi sayesinde sokakta yaşayan hayvan dostların beslenme düzeninin devam ettirilmesi hedefleniyor.

“Bu desteğin geçici değil kalıcı olmasını istiyoruz”

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Her gün git gide kötüleşen hayat şartlarında sokaklarda açlığa ve zor hava koşullarıyla yüz üstü bırakılan sokaktaki canların en azından yiyecek bulma sorununa bir çözüm üretmek ve çevre kirliliğini azaltmak adına üzerimize düşen bu göreve hayvansever derneklerimizi de ortak ederek en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. İnsanların olduğu gibi hayvanların da bir canı var. Ne yazık ki sokak dostlarımızın, virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızdan aldıkları yardım ve gördükleri sevgi bir nebze de olsa eksik kaldı. Ama biz bu desteğin geçici değil kalıcı olmasını istiyoruz. Bu yüzden beslenme üniteleri her mahallede ve herkesin kolaylıkla ulaşılabileceği bir yerde olmalı ki hem insanlar için hem de aç ve susuz sokak hayvanları için zor olmamalı. Bu kapsamda can dostlarımız için gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyoruz” diye konuştu.

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