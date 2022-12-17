İlkadım’dan soba yardımı

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi, soğuk kış günlerinde ihtiyacı olan vatandaşlara soba yardımında bulundu.

Hayır Çarşısıyla da birçok noktada ihtiyaç sahibi ailelerin destekçisi olan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, soğuk kış günlerinde de ihtiyacı olan vatandaşları unutmadı. Bu kapsamda Sosyal Yardım Müdürlüğü ekipleri, havaların soğumasıyla birlikte gerçekleştirdiği soba desteğiyle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu.

Sosyal Yardım Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen ailelere soba yardımında bulundu. İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, Sosyal Yardım Müdürü Cemalettin Çakır ile birlikte aileleri ziyaret ederek çalışmaları takip etti.

“Hizmet önceliğimiz vatandaşlarımız”

Hizmetlerde her zaman önceliğin vatandaş olduğunu dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Sosyal belediyecilik hedefimiz doğrultusunda vatandaşımızın her ihtiyacında yanında oluyoruz. Soğuk kış günlerinde vatandaşımızın mağdur olmaması için soba yardımında bulunduk” dedi.

Sobalarını alan vatandaşlar duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Necattin Demirtaş’a teşekkürlerini ilettiler.