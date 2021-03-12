İlkadım’dan önemli şahsiyetlere vefa

İlkadım Belediyesi toplumda iz bırakan isimleri yaşatmak adına ilçede bulunan parklarda isim değişikliğine devam ediyor.

İlkadım ilçesinde topluma mal olmuş önemli şahsiyetlerin isimlerini yaşatmak adına mart ayı meclis toplantısında merhum İbrahim Özyer ve İhsan Kalkavan’ın isimlerini koşu yolu ve trafik parkına veren İlkadım Belediyesi Meclisi, yeni bir karara daha imza attı. Meclis, Derebahçe Mahallesi Türkmen Sokak’ta bulunan Manolya Parkı’nın ismini de "Mustafa Bağışlayıcı Parkı" olarak değiştirdi. İlkadım Belediyesi Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili İbrahim Üstün’ün meclise verdiği dilekçesine istinaden karar alındı.

İbrahim Üstün yaptığı açıklamada, ”Yine bütün meclis üyelerimizin katılımı ve oy birliği ile bu teklifimiz kabul edildi. Bütün meclis üyelerimize bu hassas ve vefalı tutumlarından dolayı teşekkür ederim” dedi.