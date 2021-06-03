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İlkadım’dan LGS’ye girecek öğrencilere ulaşım desteği

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 6 Haziran Pazar günü Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği sağlayacaklarını açıkladı.

SAMSUN 03.06.2021, 13:42
İlkadım’dan LGS’ye girecek öğrencilere ulaşım desteği

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 6 Haziran Pazar günü Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği sağlayacaklarını açıkladı.

LGS kapsamında yapılacak olan merkezi sınava girecek öğrencilere ve velilerine İlkadım Belediyesi, Gazi Hizmet Binası ve Derebahçe Mahallesi’ndeki özel bir hastane olarak belirlenen toplanma noktalarında sabah saat 08.00’den itibaren Ondokuz Mayıs Üniversitesi yönünde ücretsiz ulaşım desteği verecek. Belirlenen noktalarda ulaşım desteği alacak olan öğrenciler sınav giriş belgesini göstererek refakatçisi ile birlikte hizmetten ücretsiz olarak faydalanacak.

“Öğrencilerimize başarılar diliyorum”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, hafta sonu sınava girecek olan 8. sınıf öğrencilerine başarılar diledi. Sınava girecek olan öğrencilerin başarılı olacağına inandığını belirten Başkan Demirtaş, “Ortaokulu bitirerek girecekleri bu sınavla öğrencilerimiz hedefledikleri liselere girmeye inşallah hak kazanırlar. Bugüne kadar göstermiş oldukları başarılı çalışmalarının meyvesini bu sınavla alacaklar. Temennim hayatları boyunca hep başarılı olmalarından yana" dedi.
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