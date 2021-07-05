İlkadım’dan ‘Kurbanınız Sevince Dönüşsün’ kampanyası

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Kurban paylaşmak demektir. ‘Kurbanınız Sevince Dönüşsün’ sloganıyla başlattığımız kampanya ile kurbanlarınızı ihtiyaç sahibi ailelere biz ulaştıralım” dedi.

Paylaşmanın, yardımlaşmanın hakim olduğu Anadolu topraklarında bayramların, bayram anlayışı içinde kutlanması, özellikle yardımlaşma, paylaşma gibi toplumsal birlik ve beraberlik ile ihtiyaç sahibi aileleri sevindirecek ”Kurbanınız Sevince Dönüşsün” kampanyası hakkında bilgiler aktaran Başkan Demirtaş, "Bu yıl Sosyal Yardım Müdürlüğümüz tarafından ilçemizde belirlene 4 binin üzerindeki ihtiyaç sahibi ailenin de yüzlerini güldürecek olan ’Kurbanınız Sevince Dönüşsün’ü büyüterek bu bayramda da herkesin hissesine iyilik düşmesini istiyoruz. Şeffaf ve oturmuş bir sistemle vekâletle kurban kesmek isteyen hemşerilerimizin kurbanlarını keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı düşünüyoruz. Pandemi dolayısıyla sosyal mesafenin önem arz ettiği günlerde hemşerilerimizden ricamız güvenilir bir şekilde sağlıklı bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirmelerini istiyoruz. Kurbanın temel öğesi paylaşmak. Kurban ibadetini başlatmış olduğumuz kampanya aracılığıyla yerine getirmek isteyen hemşerilerimiz ister getirdiği hissesi ile isterse de kurbanlık bağışlayacak olan vatandaşlarımız için küçük baş kurban veya büyükbaş kurban hisselerinin kesimlerin yapacağız. 23 Temmuz akşamı bitecek olan kampanyamıza Sosyal Yardım Müdürlüğümüz üzerinden ya da yardım hattımızdan bizlere ulaşarak bağış yapmak isteyen vatandaşlarımızdan vekaletlerini de alınarak kalpleri mutmain bir şekilde kurban ibadetlerini yerine getirmiş olacağız” diye konuştu.

“Soğuk hava depolarında muhafaza edeceğiz”

Kurbanlar ise parçalandıktan sonra paketlenecek, kemiksiz et ve kemikli et şeklinde üçer kiloluk ambalajlarda vakumlanarak sıfırın altında 18 derece hava depolarında dondurulup muhafaza edilecek. Konuyla ilgili Başkan Demirtaş, “Dondurulmuş kurban bağışları; Sosyal Yardım Müdürlüğümüzün sistemi üzerinden, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Başta büyüklerimizi, ihtiyaç sahiplerini, yakınlarımızı, ayrıca ülkemizi güvenli bir geleceğe ulaştırmak için gözlerini kırpmadan tehditlere karşı koyan, milletimizin, huzur ve güvenliği için canını veren şehitlerimizin ailelerini ve gazilerimizi de bu güzel bayram gününde ziyaret ederek sevindirelim, onları unutmadığımızı gösterelim” şeklinde konuştu.