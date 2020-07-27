İlkadım’dan kurban pazarına ücretsiz servis
İLKADIM BELEDİYESİ, YAKLAŞMAKTA OLAN KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ KURBANLIK HAYVAN ALIŞVERİŞİ İÇİN GÜZELDERE HAYVAN PAZARI’NA GİTMEK İSTEYEN VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM İMKANI SAĞLIYOR. VATANDAŞLAR HAYVAN PAZARINA, GENÇLİK PARKI’NDAN KALKACAK SERVİSLERLE ÜCRETSİZ BİR ŞEKİLDE ULAŞARAK KURBANLIK HAYVAN ALIŞVERİŞİNİ YAPABİLECEK.
İlkadım Belediyesi, Güzeldere Hayvan Pazarı’na gitmek isteyen vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor.
Vatandaşlar hayvan pazarına, Gençlik Parkı’ndan kalkacak servislerle ücretsiz bir şekilde ulaşarak kurbanlık hayvan alışverişini yapabilecek.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala İlkadım Belediyesi gerek kurbanlık satışı gerekse kurban kesimi ile ilgili gerekli hazırlıklarını tamamladı. Kurbanlık almak isteyen vatandaşların, kurban pazarına daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşması için ücretsiz olarak tek noktadan saat başı kalkacak 2 servis aracı vatandaşların hizmetinde olacak. Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında, ücretsiz servise binen vatandaşlara maske ve el dezenfektanı dağıtılacak.
Uygulamadan memnun olan vatandaşlar, kendilerine her zaman destek olan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve ekibine teşekkür etti.
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