İlkadım’dan kaldırım işgaline çizgili önlem

Samsun’da İlkadım Belediyesi, cadde ve sokaklarda vatandaşın rahatça yürümesini engelleyecek biçimde yapılan kaldırım işgalinin önüne geçmeye devam ediyor. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını değerlendirerek işyerlerinin önüne çizgi çalışması yaparak vatandaşın yolunu açıyor.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri işlek cadde ve sokaklarda bulunan işyerlerinin kaldırım işgalini önlemek için harekete geçti. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde yaya yolunu kapatan ya da sınırlayan işyerleri için çizgi çalışması yapılıyor. Bu kapsamda Pazar, Kale, Ulugazi mahallelerinde bulunan ilçe halkının ve esnafın fazla olduğu Kasaplar, Fatih Sultan, Bağdat caddelerinde dükkan dükkan dolaşarak kaldırım işgali yapan esnafı uyaran zabıta ekipleri, kaldırım işgalini önlemek adına çizgi çalışması yapıyor. Kurala uymayan esnafa Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezasının uygulayacak olan ekipler çalışmaları yaya kullanımının yoğun olduğu tüm caddelere taşıyacak.

“Esnafımızın da yapılan çalışmalara destek vermelerini istiyoruz”

Esnafın kaldırım işgali konusunda hassasiyet göstermesinin önem arz ettiğini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlçemizde vatandaşımızın yaya yolunu daha rahat kullanabilmesi ve esnafımızın yol üzerine yaptığı işgallere yönelik denetimlerde tespit edilen sınır çizgilerinin silinmesi ve bunun arkasına sığınarak kaldırım işgaline devam eden esnafımıza yönelik ekiplerimiz sarı çizgileri yeniliyor. Özellikle bebek arabası ya da tekerlekli sandalye kullanan kardeşlerimizin yaya yolunda sıkıntı yaşadığı noktalarda çizgi çalışmalarımızı hassasiyetle sürdüreceğiz. Esnafımızdan ricamız bizlere yardımcı olmaları ve çizilen sarı çizgiyi aşmamalarıdır. Bu hususa dikkat eden esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyor, henüz harekete geçmeyen esnafımız varsa da onların da zabıta ekiplerimize yardımcı olmasını bekliyoruz" dedi.