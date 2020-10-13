İlkadım’dan eğitim yuvalarına fiziki destek
İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI NECATTİN DEMİRTAŞ, ÖĞRENCİLERİN DAHA GÜVENLİ VE SAĞLIKLI ŞARTLARDA EĞİTİM GÖRMELERİ İÇİN İMKANLAR DAHİLİNDE OKULLARA FİZİKİ DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR. PANDEMİ SÜRECİ SONRASI OKULLARA DÖNÜŞ SÜRECİNDE ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE GİRMESİ İÇİN SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALARA DESTEK VEREN İLKADIM BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDEKİ MAHALLE HÜVİYETİNE KAVUŞAN KIRSAL OKULLARIN TAMİRAT VE TADİLAT İŞLERİNİ YAPIYOR.
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı şartlarda eğitim görmeleri için imkanlar dahilinde okullara fiziki destek olmaya devam ediyor.
Pandemi süreci sonrası okullara dönüş sürecinde öğrencilerin eğitim öğretim yılına eksiksiz bir şekilde girmesi için sürdürülen çalışmalara destek veren İlkadım Belediyesi, ilçe genelindeki mahalle hüviyetine kavuşan kırsal okulların tamirat ve tadilat işlerini yapıyor.
Belediye olarak ilçe sınırlarında bulunan tüm eğitim kurumlarına, eksikliği görülen ve talep edilen tüm hizmetleri vermeye devam edeceklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, şunları söyledi:
“Eğitim, tüm hayatımızın temelidir. Bu nedenle belediyemiz Makine Bakım İkmal ve Onarım Müdürlüğü ekipleri özellikle kırsal mahallelerimizdeki okulların bakım, onarım ve tadilatlarının öncelik sırasına göre yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Eğitim sorunlarına her zaman Belediye yönetimi olarak katkı sunup sorunları en aza indirmeye çalışıyoruz. Okullarımızın talebini kendi imkânlarımız ölçüsünde karşılamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek, onlara ne kadar çok imkân sunabilirsek, ülkemizin yarınları da o kadar güçlü ve parlak olacaktır. Okullarımızın eksiklerini ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla belediye olarak sahip olduğumuz bütün imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Zira eğitim ortamının temizliği, ferahlığı ve güvenliği, çocuklarımızın başarısını yükseltir. Eğitimin kalitesi ve niteliğini yükseltecek, öğrencilerimizin sağlıklı ve düzenli ortamda eğitim-öğretim almalarını sağlayacak her türlü hizmet, proje ve çalışmanın içinde yer almaya devam edeceğiz.”
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