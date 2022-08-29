İlkadım’dan can dostlara su ve mama takviyesi

Samsun İlkadım Belediyesi, sıcak yaz günlerinde can dostlara su ve mama takviyesinde bulunuyor.

İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçenin 7 ayrı bölgesinde hayvanseverlerin de katkısıyla sokak hayvanlarını besleme programını aksatmadan sürdürüyor. Ekipler, yaşam alanlarında uzakta hayvan popülasyonunu göz önüne alarak, yoğunluğun olduğu noktalara mama ve su odaklarını haftada iki kez takviye ve temizlik işlemini gerçekleştiriyor. Kediler için mama, köpekler için ayda yaklaşık 75 paket (15 Kg ) mama sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarına belirlenen alanlara bırakılıyor.

“Yemek artıklarını besleme noktalarına bırakmayalım”

Sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarına karşı duyarlı olan tüm hayvan severlere teşekkür eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Sokak hayvanlarının dili yok. Biz onların dilinden anlamalıyız. Havaların sıcak olduğu bugünlerde belirli noktalardaki su ve kuru mama istasyonlarına düzenli takviyeler yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan bu istasyonlara mama ve su haricinde yemek artığı veya herhangi bir yiyecek bırakmamalarını rica ediyoruz. Yemek artıkları bakteriyel açıdan uygun değil. Hayvanların florasını bozuyor. Kuru mama doğada çok bozulma ihtimali olmayan, onlara uygun olan bir yiyecek. Kuru mama ile beslemeniz birinci tercihimizdir. Sıcak yaz günlerinde vatandaşlarımızdan isteğimiz sessiz can dostlarımıza yönelik çalışmalarımıza destek olma adına “Sizde bir kap su bırakın” dedi.