İlkadım’daki sahipsiz köpek sorununa çözüm arayışı

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçedeki sahipsiz köpek sorununun çözümü için önerileri dinledi.

Sokak hayvanlarına yardım eli uzatmakta kararlı olan ve İlkadım’da sevimli dostlar için ne gerekiyorsa yapacağını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ortak bir çözüm üretmek için hayvansever derneklerinin öneri ve görüşlerini dinledi. Görüşlerin ardından açıklamalarda KİHAYKO Samsun İl Temsilcisi Birol Benuğur, “Çok güzel bir amaç için buradayız. Şehrimizde hem bireysel hem de dernekler olarak çok hayvan sever var. Belediyelerimiz çalışmaları bu anlamda çok önemli. Dernekler olarak olaya bireysel bakmıyoruz. Amaç tek ise, ayrı ayrı düşünmüyoruz. Ortak amaca hizmet edebilmek adına beraber çalışmayı tercih ediyoruz. Bu anlamda, bizleri misafir ederek ilçedeki başı boş sokak hayvanlarını beslenme ve yaşam kalitesi için çaba gösteren bizleri dinleyen Necattin Demirtaş’a teşekkür ediyorum” dedi.

“Üremeyi önlemek adına kısırlaştırma şu anki en iyi çözüm”

Türkiye’nin gündeminde olan sokak hayvanları sorunu gün geçtikçe ilçede ilerlemeye devam ettiğini dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Sokaktaki sevimli dostlarımız için yaşam mücadelesi her geçen gün giderek zorlaşıyor. Bir tarafta sokak hayvanlarını seven destekleyen bir tarafta onlarla aynı ortamda yaşamak istemeyen vatandaşlarımız var. Özellikle sokaklarda başıboş dolaşan sahipsiz köpek sorunu en büyük problemimiz haline geldi. Bu problemin en büyük nedeni çevre il ve ilçelerden gelen kaçak salımlar. İlçemiz ise bunlara en büyük örnek. Büyükşehir belediyemizin Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’nin ilçe sınırların da olması nedeniyle barınağa bırakılması gereken birçok havyan kırsal kesimlere bırakılarak ölüme terk ediliyor. İzinsiz salım yapanlar tespit edildiğinde gerekli yasal işlemleri uyguluyoruz ancak tespit edilemeyen durumlarda da sahipsiz hayvan sayıları artmaya devam ediyor. Artan başıboş hayvan popülasyonun üremesini kısırlaştırmayla önüne geçileceğini düşünüyorum. Ortak bir çözüm üretme noktasında her türlü mücadeleyi vermeye hazırız. İlkadım’da sahipsiz hayvan dostlarımız için ne gerekiyorsa yapamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Samsun İl Temsilcisi Gül Turan, Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Samsun İl Temsilcisi Birol Benuğur, Samsun Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Üyeleri İncilay Toraman ve İrem Meral, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veterinerlik Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Duygu Dalgın ve Prof. Dr. Fevzi Uyar Dalgın katılım sağladı. Ziyaretin sonunda Gül Turan, ilçede sokak hayvanlarına verdiği destek ve katkılarında dolayı Başkan Demirtaş’a teşekkür plaketi takdim etti.