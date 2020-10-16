İlkadım’daki camiler cuma namazı öncesi dezenfekte edildi
İLKADIM BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE TÜM CAMİLERDE CUMA NAMAZI ÖNCESİ YIKAMA VE DEZENFEKTASYON ÇALIŞMASI YAPTI. KORONA VİRÜSLE MÜCADELEDE TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYAN İLKADIM BELEDİYESİ, NORMALLEŞME SÜRECİYLE BİRLİKTE İBADETE AÇILAN CAMİLERİ, CUMA NAMAZI İÇİN DEZENFEKTE EDEREK HAZIR HALE GETİRDİ.
İlkadım Belediyesi, ilçe genelinde tüm camilerde cuma namazı öncesi yıkama ve dezenfektasyon çalışması yaptı.
Korona virüsle mücadelede tedbiri elden bırakmayan İlkadım Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte ibadete açılan camileri, cuma namazı için dezenfekte ederek hazır hale getirdi. Vatandaşların cuma namazında ibadetlerini gönül rahatlığıyla yerine getirebilmeleri adına yoğun mesai yapan Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri ekipleri birlikte yaptıkları çalışma ile tüm camilerde öncelikle abdesthane ve dış avlularda dezenfekteli solüsyonla tazyikli yıkaması yapıldı. Akabinde ise sağlık işleri ekipleri iç mekanlarda dezenfekte çalışmalarını yerine getirdi. 4 grup 20 kişiden oluşan ekipler İlkadım’daki camileri tek tek dezenfekte etti.
“Cami cemaatine ücretsiz maske dağıtıldı”
Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Büyük Cami ve Oğuztürkleri Cami önüne stant kurarak Cuma Namazı öncesi vatandaşlara maske dağıttı. Cami cemaati başta olmak üzere tüm vatandaşlara maskeleri ücretsiz olarak dağıttı. Ekipleri, maskeleri dağıtırken maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda vatandaşları duyarlılığa davet etti. Vatandaşlar, maske dağıtan ekiplere teşekkür etti.
“Kutsal mekanlarımızın temizlik ve hijyen çalışmaları devam edecek”
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçede bulunan tüm camilerde genel temizlik çalışması yapılacağını ifade ederek, "Kutsal mekanlarımızın temiz ve hijyenik olması için belediye olarak üstümüze düşeni yapacağız. Her açıdan görev alanımızda bulunan en iyi hizmeti vatandaşlarımıza vermek için gece-gündüz hizmet veriyoruz. Amacımız daha yaşanılır bir İlkadım için halkımıza en iyisini sunmaktır" dedi.
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