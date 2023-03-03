İlkadım’da yetkisiz atık toplayanlara geçit yok

Samsun İlkadım’da atık toplayanlar denetlendi, kanuna aykırı katı atık topladığı belirlenen 3 kişi uyarıldı.

Samsun’un İlkadım Belediyesi, şehir genelinde gerçekleştirdiği kontrol ve denetim faaliyetlerini sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı genelgesi ve alınan belediye meclis kararları doğrultusunda ilçenin farklı noktalarında bağımsız atık toplayıcılarının çalışma esaslarına uygunluğuna yönelik denetim gerçekleştiren zabıta ve iklim değişikliği sıfır atık müdürlüğü ekipleri, kanuna aykırı olarak yetkisiz katı atık madde toplayan 3 kişi eksik evraklarının tamamlaması için uyarıda bulundu.

“Atık toplama işini yetkili kişiler tarafında yapılmasını istiyoruz”

Yapılan denetim hakkında bilgi veren İlkadım Belediyesi İklim Değişikliği Sıfır Atık Müdürü Süleyman Tanırıseven, “İlçemizde bu işi yapmak isteyen herhangi bir işletmeye bağlı olmayan kişileri kayıt altına almak adına belediyemize yazılı dilekçe ve 2 fotoğrafla başvuran bağımsız atık toplayıcılarına kimliklerini teslim etmekteyiz. Yapılan bu uygulama keyfi bir çalışma değil alınan kararlar doğrultusunda yapılan bir çalışmadır. Buradaki amacımız belediyemizin ön gördüğü lisanslı firmalara toplanan atıkların yetkili şahıslar tarafından yapılmasını denetliyoruz. Yetkisiz toplama yapan şahıslara önce uyarı veriyoruz ve teknik takibe alıyoruz. Uyarıları dikkate almadan toplamaya devam ederse cezai işlem, hatta ilçe emniyet müdürlüğümüze resmi yazışmalarla kullanmış olduğu aracın bağlaması için yasal işlemleri başlatıyoruz” dedi.

“Süreci başından sonuna kadar denetim altına alıyoruz”

Denetimlerin devam edeceğini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise “Başlattığımız uygulamayla, herhangi bir işletmeye bağlı olmaksızın atık toplayıcılığı yapanları ‘Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne dahil ediyoruz. Böylece atıkların toplanmasından yeniden dönüştürüleceği tesislere ulaştırılmasına kadarki süreçlerin sağlıklı denetimini gerçekleştirmiş olacağız. Geleceğin dünyasını bugünden koruyacak bu önlemlerin uygulanmasında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hassasiyetle alınan bu önlemlerin uygulanmasına azami önem veriyoruz. Bu bağlamda ilçemizde faaliyet yapan tüm atık toplayıcılarını ivedilikle belediyemize başvurarak sisteme kayıt yaptırmalarını bekliyoruz” diye konuştu.