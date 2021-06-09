İlkadım’da yapı kontrol personeline eğitim semineri

SAMSUN (İHA) – Hizmet kalitesini arttırmaya yönelik faaliyetlerini sürdüren İlkadım Belediyesi’nde Yapı Kontrol Müdürlüğü personeline eğitim semineri verildi.

İlkadım Belediyesi çalışan personeline yönelik eğitim seminerlerine devam ediyor. Bu kapsamda faaliyetlerin verimli hale getirilmesi ve vatandaşların sorunlarına hızlı çözümüne yönelik imar mevzuatı hakkında yapı kontrol personellerine hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Yapı Kontrol Müdürlüğü personellerine yönelik belediye meclis salonunda düzenlenen eğitim seminerlerinde; imar kanunu, yapı denetim kanunu, planlı ve plansız alanlar imar yönetmeliği, otopark ve sığınak yönetmeliği konularında mevzuat hükümleri uygulamaya yönelik değerlendirmelerle birlikte mevzuata hakim olabilme, kurumdaki iş ve işlemlerin sağlıklı ve sorunsuz ilerleyebilmesi ayrıca personel ile vatandaşların mağdur olmaması için resmi gazete ve görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili belgeleri mutlaka okumaları yönünde personele tavsiyelerde bulunuldu.

“Değişen mevzuat hükümleri konusunda personelimizin bilgilerini güncel tutuyoruz”

Hizmet içi eğitim seminerlerinin önemine değinen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Mevzuat hükümlerinin sürekli olarak değişmesi dolayısıyla personellerimizin yeni mevzuat hükümlerine uygun olarak iş ve işlem yapması çok önemlidir. Teknolojinin hızla geliştiği sosyal ve ekonomik alanlarda yeniliklerin ve dolayısıyla bilginin arttığı, kurumlarda personel yönetimi kavramının yerini insan kaynakları yönetimine bırakmaya başladığı, toplam kalite yönetimi uygulamalarının hız kazandığı bu dönemde, personelde aranan yeterliliklerde değişmektedir. Böyle bir ortamda kurumlarda çalışan personele gerekli yeterlilikleri kazandırmak için yapılan hizmet içi eğitimin önemi her geçen gün biraz daha artmaktadır. Özellikle yerel yönetimlerde bu daha da önem kazanmaktadır. Yerel yönetimlerde personele yapmakta olduğu işin daha iyi yapılmasını sağlamak için gerekli bilgi ve yeteneği kazandırmak ve geliştirmek gereklidir. Bu kamu görevlilerinin verimliliğini yükseltilmesi açısından, hizmetin zamanında ve yerinde görülmesi, hizmette etkinliğin artırılması açışından zorunludur” diye konuştu.