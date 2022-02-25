İlkadım’da solistler geçidi konseri

İlkadım Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türk Halk Müziği (THM) Korosu solistler geçidi konseriyle türküseverlerin karşısına çıktı.

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü saz kursiyerlerinin icra ettiği bağlama dinletisi ve solistler geçidi konseri türküseverler tarafından büyük beğeni topladı. Solistlerin performanslarını sahnelediği gecede, sevilen türkülerden oluşan bir müzik ziyafeti sunuldu.

Çocuk ve yetişkinlerden oluşan koronun İlkadım Belediyesi Çok Amaçlı Konferans Salonu’nda verdiği konser büyük ilgi gördü. Şef Hızır Aydın yönetiminde gerçekleştirilen konserde farklı yörelerden 25 eser seslendirildi. Türküseverler solistlerin seslendirdiği eserlere eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadılar. Emek ve özverili bir çalışma sürecinin karşılığını aldıklarını belirten Koro Şefi Hızır Aydın, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

“Tüm gücümüzle sanatın ve sanatçının yanındayız”

Konser sonrası konuşma yapan İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar, ”Görev süremizin başından bu yana birbirinden değerli sanatçıları sizlerle buluşturuyoruz. Biz kısıtlı imkanlarımıza rağmen tüm gücümüzle sanatçılarımızın hep yanında yer aldık. Her şeyin en iyisini hak eden halkımızı en güzel kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güzel gecede emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

“Koromuz çok güzel işlere imza atacak”

Sanata, kültüre, sanatçıya ve sanat kurumlarına çok hassasiyet gösteriyoruz diyen İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kutbay ise ”Başkanımız Necattin Demirtaş’ın bu doğrultuda bizleri destekliyor ve yönlendiriyor olmasının verdiği güç ile ümit ediyorum ki yakında bu koromuz daha da büyüyecek, daha da ses getirecek çok güzel işlere imza atacak. Kendisine de buradan şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Bu anlamda bu güzel gecede emeği geçen koro şefimiz başta olmak üzere, koromuza siz değerli katılımcılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Koro şefi Aydın’a plaket

Konuşmaların ardından Başkan Yardımcıları Ramazan Bayraktar ve Yaşar Kutbay Koro Şefi Hızır Aydın’a çiçeğini ve plaketini takdim ederken, kursiyerlere başarı belgeleri birlikte verdiler.

Konsere İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sefa Çelebi, İşletme ve İştirakler Müdürü Osman Yağmur ile müzikseverler katıldı.