İlkadım’da ‘şiir akşamları’

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi, Samsunlu şair ve yazarları Acem Tekkesi’ndeki ‘şiir akşamları’ programında sevenleri ile buluşturuyor.

Kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında her hafta şiir severleri bir araya getiren İlkadım Belediyesi’nin şiir akşamları etkinliği, yoğun katılımla Acem Tekkesi’nde gerçekleşmeye devam ediyor. Birbirinden güzel türküler ve şiirler dinleyenlerin yüreklerine dokunuyor. Sanata ve şiire gönül verenlerin duygularını mısralar döktüğü gecede duygu ve düşüncelerini dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, şunları söyledi:

“Sanatın her dalına yönelik tohumların atıldığı, adeta sanatın kalbi olan İlkadım ilçemizde, böylesine sevgi dolu insanlarla bir arada olmaktan son derece mutluyum. Belediyemizin düzenlediği şiir akşamları programı ile birlikte birçok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapan Acem Tekkesi’nde sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Şiir için yapılan bütün tanımlar doğrudur, ancak bütün tanımlar da eksiktir. Ben kısaca ‘şiir insandır’ diyeceğim. Bizden sonra gelecek olan nesillere Türk Dili ve Edebiyatının öneminin yanı sıra yürekleri sevgi dolu değerli yazar ve şairlerimizin tanıtılması açısından geride bıraktıkları eserlerini yaşatmayı bir görev olarak biliyoruz. Edebiyat ile uğraşan gençlerimize bu konuda öncü olmalıyız ve desteklemeliyiz. Bu tarz programlarla kültürümüze, geleneklerimize, dilimize sahip çıkarak inkişafına da destek olmalıyız.”

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık’ın yanı sıra Talat Ülker, Sündüs Arslan Akça, Mahmut Hasgül, Sündüz Yaşar Biga, Sevda Aytan, Ulviye Küccük, İsmail Tunç, Secaattin Öztürk, Gonca Yılmaz Hatunoğlu, Leyla Gül Varoğlu, Recep Yılmaz, Banu Sancak, Kenan Yavuzarslan, Deniz Garipcan, Bahri Sabancılar, Zekariya Çavuşoğlu, Hava Avcı Köseoğlu, Mustafa Bilir, Serhat Doğan, Ozan Fedai, Mustafa Ayvalı, Şerife Apaydın, Prof. Dr. Şahin Köktürk, Aşık Obalı (Mustafa Bilir) ve çok sayıda şiirsever katılım sağladı.