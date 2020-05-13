İlkadım’da sağlıksız gıdaya geçit yok

İlkadım Belediyesi zabıta ekiplerinin iş yerlerine yönelik rutin denetimleri sırasında bir iş yerinde ele geçirdiği bozuk ve günü geçmiş çok sayıda gıda ürünlerine el koyarak cezai yaptırım uyguladı.

İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri market ve bakkalların iş yeri açma çalışma ruhsatı, hijyen kuralları, genel temizlik kuralları ve fiyat tarifelerini denetledi. Denetimler esnasında satışa hazır ürünlerin son kullanma tarihini, fiyat etiketini ve gramajlarını da inceleyen ekipler, çok miktarda tarihi geçmiş bozuk yiyecek ve içecek ele geçirdi. Ele geçirilen gıdalar arasında tüketim tarihi üzerinden yıl geçmiş gıdaların da bulunması dikkat çekti. Ekipler son kullanım tarihi geçmiş ürünlere tutanakla kayıt altına alınarak imha için el koydu. Kural ihlali yapan iş yerlerine, eksiklerini ve hatalarını gidermeleri açısından idari yaptırım tutanağı tanzim eden zabıta ekipleri son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa sunan işletmelere zabıta yönetmeliğinin ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddelerince gerekli cezai yaptırımları uyguladı.

İlçe halkının sağlığının her şeyden önce geldiğini söyleyen İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, "Denetimlerimizde bölgemizde satış yapan iş yerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadığını, işletmenin ruhsat izninin olup olmadığını ve ürünlerin saklanma koşullarını titizlikle gözden geçiriyoruz. Amacımız vatandaşın sağlıklı gıdalarla beslenmesini sağlamak. Değerli esnafımıza ceza yazmak ve herhangi bir işletmeyi kapatmak derdinde değiliz. Bu ürünlerin halka satılması durumunda bu ürünleri kullanan vatandaşlarımız sağlık sorunları yaşayabilirdi. Özellikle market ve bakkallar da alışverişlerini yapan değerli vatandaşlarımızın tüketimine sunulan gıdaları alırken dikkatli olmaları ve bu ürünlerin özellikle raf ömrünün dolmamış olmasına dikkat etmelerini gıda ile ilgili şikayetlerini ise Alo 174 Gıda Hattı veya Alo 153 numaralı telefon numarası ile saat fark etmeksizin bize bildirmelerini önemle rica ediyoruz” dedi.