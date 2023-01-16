İlkadım’da parklar yenilendi

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçenin 7 mahallesinde parkları yenilediklerini, yenilenen parkların ise ilgi odağı olduğunu söyledi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte çalışmalarını hızlandıran İlkadım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında yeni parklar inşa edip, birçok parkı da komple revize etti. Bu kapsamda ekipler; Kışla, Derecik, Karasamsun, Yeşiltepe, Cedit ve Kalkancı Mahallelerinde bulunan 7 parkı komple revize ederek hizmete sundu.

“İlçemize hayırlı olsun”

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Ataköy Kurtuluş Park, Yaşardoğu Park, Tepecik Park, Kışla Park olmak üzere 4 parkımızda oyun gruplarından, spor alanlarına; yürüyüş alanından, banklara birbirinden farklı alanların yer aldığını yeni parkları ilçemize kazandırdık. Parklarla birlikte mahallelerimiz, daha güzel hale geliyor. Çocuklarımız, yeşil alan içindeki oyun alanlarında hoşça vakit geçiriyor. Hem çocukların, hem yetişkinlerin spor ve sosyal yaşantısını hareketlendiren ferah alanlar oluşturuyoruz. Bu yapılan hizmetler vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.