İlkadım’da oteller denetlendi

İlkadım Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı nedeniyle doluluk oranları yükselen otellerde denetimlerde bulundu.

Yaklaşan yeni yıl doğrultusunda harekete geçen ekipler, otel ve motellerde konaklama alanlarındaki fiyat listelerinin müşterilerin görebileceği yerlere asılıp asılmadığı, çarşaf ve yatak ile lavabo temizliği, yangın önlemleri, mutfak hijyeni ve yıldız şartlarına uygunluk durumunu denetledi. Bu çerçevede kent merkezinde 25 otel 3 pansiyona denetimi yapıldı. Halk sağlığını olumsuz etkileyecek, düşük koşullarda hizmet verdiği görülen oteller hakkında rapor tutuldu.

“Yeni yılda mağduriyet yaşanmaması için denetimlerimize hız kazandırdık”

Denetimler hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Samsun turizm potansiyeli yüksek, nüfus yoğunluğu bakımında ise İlkadım ilçesi şehrin gözbebeği konumunda olan bir yerleşim yeridir. Şehrimize gelen misafirleri en güzel şekilde ağırlamak ve kentimizi tanıtma noktasında otellerimiz misafirhane görevi taşıyor. Yeni yıl öncesinde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için zabıta ekiplerimiz ilçemiz sınırları içinde bulunan otellerin istenilen şartlara uygun olup olmadığını denetliyor. Eksikleri olan ve şartlara uygun olmayan otel ve pansiyonlar hakkında rapor tutuluyor. Bundan sonra da konaklama alanlarında temizlik ve hijyen kurallarına uyulması ile ilgili denetimlerimiz titizlikle sıkı bir şekilde devam ettireceğiz” dedi.