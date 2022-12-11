İlkadım’da öğrencilere LGS öncesi motivasyon semineri

İlkadım Belediyesi İLKEM Eğitim Merkezi 8. sınıf öğrencilerinin motivasyonlarını arttırmaya yönelik “LGS’ye Hazırlanıyorum” seminerleri düzenleniyor.

Gençlerin eğitimlerine destek olmak amacıyla İlkadım’da faaliyetini sürdüren İLKEM, Liselere Geçiş Sistemi(LGS) hazırlık kurslarına 230 öğrenciye sınav kaygısından uzak şekilde eğlenerek öğrenecekleri ortam sunuyor. 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘LGS’ye Hazırlanıyorum’ seminerleriyle de motivasyonlarını arttırıyor.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Öğrencilerimizin bilgi çağında en iyi şekilde yetişmesini sağlamak istiyoruz. Bu sınavlar ile onların bilgi seviyelerini görebilecekleri sınav öncesinde eksiklerinin giderilmesini amaçlıyoruz. Gençlerimizden isteğimiz kendileri için bir hedef koymaları ve o hedefe ulaşmak için azimle çalışmalarıdır. Onların başarısı bizim için büyük bir mutluluk ve gururdur. Sınava büyük bir azim ve özveriyle hazırlanan gençlerimizin ve ailelerinin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.