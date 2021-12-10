İlkadım’da mültecilere ait iş yerlerine denetim

SAMSUN (İHA) – İlkadım’da mültecilere ait iş yerlerine yönelik gıda, tabela ve ruhsat denetimi yapıldı. Denetimlerde çok sayıda ürün imha edilmek üzere toplatıldı.

Denetimler İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Samsun İl Göç İdaresi, İlkadım İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Hürriyet ve 19 Mayıs Mahallelerinde gerçekleştirildi. İş yerlerinde gıda güvenliği ve tabelaların uygunluğu kontrol edildi. Halk sağlığını tehlikeye atan çok sayıda ürün tespit edildi. Bunlar, tutanak tutularak imha edilmek üzere toplandı.

“İlkadım’da yaşayan herkesin sağlığı bizim için önemli”

Mültecilere ait iş yerlerinin standartlara uygun olması için denetimleri sıklaştırdıklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Geçen yıl tabelaların Türkçeleştirilmesi için de yoğun mesai harcamıştık. Bununla birlikte Suriyeli mültecilerin geçimlerini sağlamak için açtıkları iş yerlerinin özellikle hijyen açısından denetlemesini gerçekleştirdik. İlkadım’da yaşayan herkesin sağlığı ve huzuru bizim için önemli. Mültecilerin kalabalık olduğu mahallelerimiz de var. Bu noktada biz daha titiz ve hassas olmak durumundayız. Bu mahallelerden de gelen şikayetler üzerine denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Rutin denetimler dışında, özel olarak vatandaş şikayetleri ile de yakından ilgileniyoruz. İlkadım‘da yaşayan ya da alışveriş yapan vatandaşlarımızın hak ettikleri huzuru, Belediye olarak onlara vermek bizim görevimizdir” dedi.