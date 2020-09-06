İlkadım’da korona virüsü için dikkat çeken çalışma

İlkadım Belediyesi, ilçede korona vakası görülen apartmanları dezenfekte ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı, ilkadım ilçesinde korunma tedbirleri kapsamında temizlik ve dezenfekte çalışmalarına hız kazandırarak korona virüse maruz kalan ilçe sakinlerinin bulunduğu yaşam alanlarını da içine alan dezenfekte çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından ilçe genelinde sürdürülen pandemi mücadelesi tüm alanda titizlikle devam ediyor. İlçedeki pazar yerlerindeki kontrol önlemleri, dezenfektanlı sokak yıkamalarının yanı sıra İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafınca çocuk parkları, bankalara ait ATM’ler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar ve ortak kullanım alanlarını steril hale gelmesi adına dezenfektasyon çalışmaları hassasiyetle sürüyor. Korona virüsünün ilçede yayılma riskini en aza indirmek amacıyla vaka tespit edilen apartmanlarda dezenfekte çalışmaları başlatan ekipler, virüse karşı apartmanlardaki asansörden kapı girişlerine merdiven boşluklarından bina otoparklarına kadar tüm ortak alanları ilaçlıyor.

“Halkımızın sağlığı her şeyden önemli”

Bireysel olarak tedbirlere uymasının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Muhtarlar ve vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda planlamaya alınan apartmanlarda ekiplerimiz dezenfekte çalışmasına aralıksız devam ediyor. Halkımızın sağlığı için korona virüsün yayılımını azaltacak çalışmaları sürdürmekteyiz. Ekiplerimiz ilçemizin her köşesinde farklı bir çalışma yürütüyor. İlaçlama ekibimiz de doğrudan veya muhtarlarımız aracılığıyla gelen talepler doğrultusunda virüsün yayılma riskini önlemek için ücret talep etmeden apartman ve sitelerde kapı girişlerinden asansörlerde, merdiven boşluklarından varsa otoparklarına ve çocuk parklarından ortak kullanım alanlarına kadar tüm noktalar özenle dezenfekte ediyor. Şu ana kadar ekiplerimiz ilçemizde Covit 19 vakasının göründüğü 338 apartmanda korona virüsü kontrol altına almak amacıyla dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı. Bu görünmez tehlikeden vatandaşlarımızı korumak ve bilinçlendirmek adına özellikle sosyal medya aracılığı ile pandemiden korunabileceğimiz önlemleri duyuruyoruz. Vatandaşlarımızdan tek talebimiz bu kurallara ciddiyetle riayet etmeleridir” dedi.

Vatandaşlar tarafından gelen talep doğrultusunda 338 apartmanda dezenfekte çalışması yapan ekiplerin özverili çalışmaları ise ilçe sakinleri tarafında takdir topluyor.