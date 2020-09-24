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İlkadım’da korona virüs denetimleri

İLKADIM’DA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ HIZ KESMİYOR

SAMSUN 24.09.2020, 13:41
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İlkadım’da korona virüs denetimleri

İlkadım’da zabıta ekipleri, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemleri denetlemeye devam ediyor. Ekipler, ilçe halkının yoğun olarak kullandığı işletmelerde denetimlerini sıklaştırdı.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren çay bahçesi, kafe, kıraathane, güzellik salonları, ganyan bayi, bilgisayar oyun ve bilardo salonları, gibi işletmelerde denetim yaparak, korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Zabıta ekipleri ayrıca park, sokak ve caddelerde maske takmayan vatandaşları uyararak maske takmanın önemini anlatıyor.

“Denetimler aralıksız devam edecek”

Yapılan denetimler hakkında bilgi veren İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, ”Korona virüs salgınından en az şekilde etkilenmesini sağlamak adına tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkarmış bulunmaktayız. Ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında maske, mesafe ve hijyen kuralları ile ilgili de vatandaşlarımızı bilgilendirmektedir. Bu manada ekiplerimiz gerek umuma açık işletme gerekse İçişleri Bakanlığımızın yayınlamış olduğu genelgeler kapsamında denetim ve kontrollerimize aralıksız devam ederek değerli ilçe halkının güvenliği ve sağlığı için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

“Kurallara uyalım”

Tüm ekiplerin sahada denetimler gerçekleştirdiğini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Vatandaşlarımız maske takmalı ve sosyal mesafe kurallarına uymalılar. Vatandaşlarımızın bir kısmı kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde zabıta ekiplerimiz gün boyu rutin denetimlerine devam edecek. Sıklıkla yapılan denetimlerin amacı ceza kesmenin ötesinde rehberlik etmek, yeniden kurallara uyma noktasında bir hassasiyet oluşturmaktır” diye konuştu.

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