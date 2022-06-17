İlkadım’da karne heyecanı

Samsun İlkadım Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Evde eğitim gören öğrencileri de ziyaret eden Ersoy, çocuklara karnesiyle birlikte hediyelerini takdim etti.

2021-2022 eğitim-öğretim yılı sonunda İlkadım’da İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, Baruthane Ortaokulu’nda düzenlenen karne törenine katıldı. Okul bahçesinde öğrenciler ile bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy, öğrencilere tatilde dinlenmelerini, aileleri ve arkadaşlarıyla değerli vakitler geçirmelerini ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Evde eğitim görenler unutulmadı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy, sağlık problemleri nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayan ve evinde eğitimini sürdüren öğrencileri de evinde ziyaret ederek karnesini verdi. Baruthane Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencileri Nur Seher Orhan ve Zeynep Kılıç’ın karnesiyle hediyelerini takdim eden Ersoy, öğrencilere başarılarının devamını diledi.

Ayrıca Necatibey İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Anıl Efe Kızıltaş’ı evinde ziyaret eden Ersoy’a Şube Müdürü Turgay Ayyıldız, Okul Müdürü Recep Seçkin ve öğretmeni Feride Candemir eşlik etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy, “Yarınlarımızın umudu olan çocuklarımıza büyük bir değer veriyor, iyi bir eğitim almalarını önemsiyoruz. Bakanlığımızın önem verdiği projeler arasında yer alan Evde Eğitim programı, her ne koşulda olursa olsun çocuklarımıza güzel bir hizmet sunmaktadır” diye konuştu.