İlkadım’da karla mücadele

Samsun İlkadım Belediyesi ekipleri iş makineleriyle yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İlkadım Belediyesi Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlüklerinin olumsuz hava koşullarına karşı koordineli olarak yürüttükleri çalışmalarda 50’nin üzerinde personel görev alıyor. Karla mücadele timleri, ana arterler ve ara yollarda kar ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması ve temizlik çalışmaları yaparken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de muhtemel ağaç devrilme ya da kırılmalarında müdahale için hazır bulunuyor.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, karla mücadele ekiplerinin gece boyunca devam eden zorlu mücadelesini takip ederek ekipleri yalnız bırakmadı. Kar yağışının başlamasıyla birlikte gece geç saatlerinden sabahın ilk saatlerine kadar temizleme çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 9 iş makinesi, 4 tuzlama aracı ve 50 personelle vardiyalı sistemle mesai gözetmeksizin çalışmalarını sürdürdü. Kar kalınlığının 40 santimi geçtiği ilçede Temizlik İşleri ekipleri ise 6 tanker ile ulaşım ağındaki don ve buzlanmaya karşı özel solüsyonlu su ile ana arterlerdeki yolları açık tuttu.

Kar yağışının ve soğuk havanın İlkadım’da hayatı olumsuz etkilememesi için titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Ekiplerimiz gece boyunca mücadele ettiler ve her türlü olumsuzluğa karşı hazır bulunmaya devam ediyorlar. Komşularımızın kar yağışından etkilenmemesi, herhangi bir sıkıntı yaşamaması için büyük bir gayret ve özveri ile gece-gündüz kesintisiz çalışan kahramanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız her türlü taleplerini 444 55 01 numaralı İletişim Merkezimiz üzerinden 24 saat esaslı olarak bizlere ulaştırabilirler. Oluşabilecek her türlü olumsuzluğa karşı 50 çalışanımız görevlerinin başında" dedi.