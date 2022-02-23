İlkadım’da ekmek israfının önüne geçmeyi amaçlayan proje başlatıldı

İlkadım Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki yoğun yerleşim olan bölgelerde, çöp kutularının yanına ’bayat ekmek toplama kutuları’ konulmaya başlandı.

İlkadım Belediyesi tarafından ilçe merkezinde yerleşimin yoğun olduğu bulvar altı ve üstü bölgelere ’bayat ekmek toplama kutuları’ monte edilmeye başladı. Çöp konteynerlerinin yanlarına monte edilen kutular yerden 120 cm yüksekliğinde ve yaklaşık 7-8 kilo bayat ekmek alacak kapasiteye sahip.

İsrafın önlenmesi ve Sıfır Atık projesine destek olacak proje hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Şu ana kadar ilçemizde 15 tane bayat ekmek toplama kutusu monte edildi. Şu anda bir deneme uygulaması başlattık. Amacımız her gün çöpe giden kilolarca bayat ekmeği, bakımevindeki sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanmak. Çöpe giden ekmekleri ekonomik değer olarak geri dönüştürmek. İlkadımlı hemşehrilerimden rica ediyorum. Lütfen çöp konteynerlerine çöplerini atarken, bayat ekmekleri bir poşette veya direkt olarak bu kutulara atsınlar. Hem sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlasınlar hem de ekmeklerin çöp olmasının önüne geçsinler. Uygulama başarılı olursa yaygınlaştıracağız" dedi.