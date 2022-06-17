İlkadım’da “doğal afet” semineri

Samsun İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından, İlkadım Belediyesi personeline “doğal afet ve farkındalık” semineri verildi.

İlkadım Belediyesi çeşitli eğitim ve seminerlerle personel eğitimlerini sürdürüyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından düzenlenen seminer, İlkadım Belediye Hizmet Binası Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirildi. Seminerde afet farkındalık eğitimi, temel yangın eğitimi ve hafif arama kurtarma eğitimi konularında bilgiler aktarıldı.

“Belediye çalışanlarımıza önemli katkı sağlayacak”

Çalışanların afetler konusunda farkındalığının geliştirilmesi, afetlerde risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla başlatılan eğitim çalışmalarını önemsediğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Türkiye’nin dört bir yanında afetlerle yüz yüze kaldık. Eğitim seminerleri ile çalışan personelimize doğal afet durumlarında yapılması gerekenler, öncesinde alınması gereken önlemler ve doğal afet sonrası neler yapmaları gerektiğine dair bilgi ve tecrübe sahibi olmalarını istiyoruz. Sellerde, yangınlarda ve depremlerde şunu gördük; devletimiz ve milletimiz her afetin arkasından koşar hâlde. Hem bölgedeki belediyeler hem dışarıdan müdahale eden belediyelerin faaliyetleri son derece önemli hale geldi. Afet farkındalık seminerlerinin belediyemize ve çalışanlarımıza vereceği katkılar sebebiyle son derece önemli olduğuna inanıyorum” dedi.