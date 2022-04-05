İlkadım’da 20 milyon TL’lik kredi talebi meclise takıldı

İlkadım Belediyesi meclis toplantısında 20 milyon TL’lik kredi talebi uygun görülmedi.

İlkadım Belediyesi Meclisi Nisan Ayı Kapanış Toplantısı Başkan Necattin Demirtaş başkanlığında gerçekleşti. Belediye meclis salonunda yapılan toplantıda 7 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda mali hizmetler ve imarla ilgili 6 gündem maddesi oy çokluğu ile kabul görürken, Fen İşlerine araç alımı için 20 milyon TL’lik kredi talebi ise oy çokluğu ile reddedildi.

“Asla yeri dolmayacak büyük bir devlet ve fikir adamıydı”

Toplantıda yaptığı konuşmada MHP kurucusu merhum Alparslan Türkeş’i anan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “4 Nisan’da Türk siyasi hayatının onurlu insanını Milliyetçi Hareketin kurucusu ve duayeni rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş için karlı bir nisan havasında yapılan cenaze törenine katılım sağladım. Müthiş bir kalabalığın olduğu bir ortamda son yolculuğuna uğurlandı. Merhum Alparslan Türkeş, sadece bir siyasi partinin lideri değil, fikirleriyle ve yaşantısıyla gerçek bir vatansever, Türk milleti ve Türk devletine olan bağlılığı ile Türk siyasi tarihinde yeri asla doldurulamayacak büyük bir devlet ve fikir adamıydı. Başbuğ Alparslan Türkeş’i ebediyete intikalinin 25’inci yıldönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Mekanı Cennet, Ruhu şad olsun” dedi.