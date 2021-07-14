İlkadım Yaz Spor Okulları’na coşkulu açılış

Samsun’da, İlkadım Belediyesi Yaz Spor Okulları coşkulu bir törenle kapılarını gençlere açtı. Açılışta konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlkadım kurtuluşun ilk adımının atıldığı şehirdir. İlkleri hep birlikte başaracağız" dedi.

Mete Adanır Spor Salonu’nda düzenlen Yaz Spor Okulları açılışına yüzlerce sporcu katıldı. Balonlar ve afişlerle süslenen salonda sporcular hünerlerini sergiledi.

Açılışta konuşma gerçekleştiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Çok fazla söze gerek yok. Siz bizi onurlandırdınız. 1266 lisanslı sporcumuz var. Avrupa şampiyonumuz var. Daha çok şampiyonlar çıkacak buradan inşallah. İlkadım kurtuluşun ilk adımının atıldığı şehirdir. İlkleri hep birlikte başaracağız. Yaz sezonumuzun hayırlara vesile olmasını istiyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Özbekistan’da düzenlenen uluslararası kick boks turnuvasında rakiplerini yenerek Avrupa Şampiyonu olan Altuğ Demir’e Başkan Demirtaş tarafında hediyeleri takdim edildi.

Hediye takdimi sonrasında kick-boks, güreş ve tekvando alanlarındaki sporcular gösteri gerçekleştirdi. Açılış toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

"Sağlıklı bir gelecek için haydi spora" sloganıyla yola çıkan İlkadım Belediyesi’nde yaz boyunca 11 branşta 17 antrenör tarafından 1266 sporcuya eğitim verilecek.