İlkadım ve OMÜ iş birliği meyvelerini veriyor

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) arasında yapılan iş birliği meyveleri veriyor.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı ziyaret eden İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yalçın Alpaydın, “Müdürlük ile üniversite arasında yapılan iş birliği çalışmalarının meyvelerini veriyor. Yeni dönemde yapılacak olan çalışmalarla bu iş birliğinin artan ivmeyle devam edecek” dedi.

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yalçın Alpaydın beraberindeki heyet ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı ziyaret etti. Ziyarette birlikte yürüttükleri 2020 teklif çağrısı döneminde kabul edilen KA202 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık projesinin ilerleyişi ile 2021 teklif çağrısında kabul edilen “Yenilikçi Dijital Uygulamaları ile Öğrenci Kazanım Edindirme Tespit Sistemi ve Olumlu Okul İklimi” KA220 SCH projesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Gayet olumlu geçen görüşme sonucunda yeni dönemde hazırlanacak olan projeler ile ilgili de neler yapılabileceği değerlendirildi.

Görüşmede Rektör Ünal, projenin bilişim ayağındaki OMÜ’nün teknolojik altyapıya katkı sunacağına dikkat çekerek bu süreçte bir de mobil aplikasyon (uygulama) geliştireceklerini dile getirdi. Yaşadıkları dijital çağda öğrencilere beceri ve yetkinlik kazandırmayı amaçlayan bu tür projelerin içinde olmayı daima arzu ettiklerini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yalçın Alpaydın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile üniversite arasında yapılan iş birliği çalışmalarının meyvelerini verdiğini, yeni dönemde yapılacak olan çalışmalarla bu işbirliğinin artan ivmeyle devam edeceğini belirterek bu durumun, ilçe genelinde eğitim-öğretime önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.