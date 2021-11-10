İlkadım THM Korosu’ndan türkü gecesi

İlkadım Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Korosu unutulmaz bir konsere imza attı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında hazırlanan ancak Samsunlu Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan’ın şehadet haberi sonrası ertelenen Türk Halk Müziği (THM) konseri, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı kapsamında gerçekleşti. Şef Hızır Aydın yönetiminde farklı yöreler ve Atatürk’ün sevdiği eserlerini seslendiren THM Korosu, türkü severlere unutulmaz bir konser verdi.

Belediye Hizmet Binası Konferans Salonu’nda düzenlenen konseri çok sayıda davetli ilgi ile izledi. Koro sergilediği performansla, seyircileri kimi zaman coşturdu kimi zaman duygulandırdı. Sevilen şarkı ve türkülerin seslendirildiği gecede koro, müzikseverlerden büyük beğeni topladı. 35 korist ve 13 saz sanatçılarında oluşan koro ilk bölümde Aydın, Kars, İzmir, Muğla yörelerine ait türküleri seslendirdi. Zaman zaman koroya eşlik eden türkü severler zurna eşliğinde oynanan zeybek oyununu cep telefonları ile kayıt altına aldı. İkinci bölümde Atatürk’ün sevdiği eserlere yer veren koro “Sarı Saçlım Mavi Gözlüm, Memleketim, Tuna Nehri, Tarihten Bellidir” parçalarıyla birlikte 14 eseri başarı ile icra etti. İlkadım Belediyesi Türk Halk Müziği Koro Şefi Hızır Aydın’ı ve koroyu konser sonunda ayakta alkışlayan katılımcılar ellerindeki Türk bayrakları ile birlikte “Bir başkadır benim memleketim” eserini hep birlikte söylediler.

“Bu koroyu yürekten tebrik ediyorum”

“Bu koroyu İstiklal Marşı ile sımsıkı birleştiren, 29 Ekim ve 10 Kasım ile aynı yürekte bizlere hissettirenleri tebrik ediyorum” diyerek söz alan İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, “Burada programımıza katılım sağlayan emeği geçen herkese ayrıca bu koronun imamesi olan Şef Hızır Aydın’a teşekkür ediyorum. Yakın zamanda Şef Hızır Aydın’ın 18 yaşın altında çocuklarımızla yine bu salonda sizlerle olacağının da şimdiden müjdesini vermek istiyorum. Bu akşam bu güzel kalabalık ile buluşarak eşsiz türkülerimize birlikte eşlik etmek istemesine rağmen il dışındaki bir program nedeniyle aramızda olamayacağını üzülerek bildiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın selam ve saygılarını hepinize ayrı ayrı iletiyorum” dedi.

“Sanata olan desteğimizi hiçbir zaman esirgemeyeceğiz”

Başkan Demirtaş’ın bu unutulmaz akşamı yaşayabilmeleri için desteğini hiçbir zaman esirgemediğini ifade eden İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar, “Bundan sonra da özellikle Türk halk müziği, Türk sanat müziği, Türk tasavvuf müziği ve Türk müziğinin tüm tarzlarını sizlerle buluşturmak ve yaşatmak için İlkadım Belediyesi olarak hiçbir desteği esirgemeyeceğiz. Kendi köklü kültürümüzü yaşatırken bu vesileler ile bu akşam olduğu gibi bir arada olarak birlikteliğimizi pekiştireceğiz” diye konuştu.

Başkan yardımcılarında şilt ve çiçek takdimi

Programın sonunda THM Koro Şefi Hızır Aydın şiltini İlkadım Belediye Başkanı Şerif Mırık’ın elinden alırken, Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar da Hızır Aydın ve koristlere çiçek takdiminde bulundu.

“Yeni konserler düzenlemeye devam edeceğiz”

Konserle ilgili açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise “Türküler yaşadıklarımızı, tarihimizi, acımızı, neşemizi, geçmişimizi anlatır. Şehrimizde sanata ve sanatçılarımıza destek vermeye, yeni konserler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.