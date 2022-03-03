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İlkadım meclisinden gazi ve şehit aileleri için anlamlı karar

İlkadım Belediye Meclisinde alınan kararla birlikte şehit aileleri ve gaziler belediyenin sosyal tesislerdeki tüm hizmetlerden yüzde 25 indirimle faydalanabilecek.

SAMSUN 03.03.2022, 16:34
İlkadım meclisinden gazi ve şehit aileleri için anlamlı karar

İlkadım Belediye Meclisinde alınan kararla birlikte şehit aileleri ve gaziler belediyenin sosyal tesislerdeki tüm hizmetlerden yüzde 25 indirimle faydalanabilecek.

6 gündem maddesinin görüşüldüğü İlkadım Belediyesi Mart Ayı Son Meclis Toplantısı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın başkanlığında gerçekleşti. Gündemin ilk maddesi olan şehir dışı cenaze naklinde km‘si 1 TL olan ücretinin bugünün ekonomik şartlarına göre akaryakıt zamları nedeniyle km’si 1.50 TL yükseltilmesi oy birliği ile kabul gördü.

Gazi ve şehit ailelerine yüzde 25 indirim

Belediye Hanımlar Lokali Kültür Merkezi işletmesinde hammadde ve ürünlerindeki artış ve enflasyon nedeniyle bazı ücret kalemlerinde fiyat güncellemesinin oyladığı ikinci gündem maddesinde konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Şehit ve gazilerin hayat standartlarını daha iyi bir noktaya getirmek için belediyemizin sosyal tesislerdeki tüm hizmetlerden yüzde 25 indirimle faydalanabilmelerini bu gündem maddesine eklemek istiyorum. Çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Emperyalist güçlerin tamamı ülkemizde devletler oluşturma çabası içerisinde. Bu hassas dönemde terör örgütleriyle girilen mücadelede şehit olan ya da gazi olan vatandaşlarımızın yakınları ve kendilerinin normal hayatta hayat standartlarını yükseltmek için biz de belediyemizin işlettiği tesislerden daha fazla faydalanmalarını sağlamak istiyoruz. Bunun için de şehit yakınlarına ve gazilere indirim yapmak istiyoruz” dedi.

Gündem maddesine eklenen bu teklifle oy birliği ile geçti.

Yeni modern çöp konteynerleri için kredi teklifi kabul gördü

Toplantının üçüncü gündem maddesi olan mevcut konteyner sisteminin yenilenebilmesi için ilk etapta İlkadım ilçesinin muhtelif mahalle, cadde ve sokaklarda kullanılmak üzere 3 bin 750 litre kapasiteli 300 adet vinçli yer üstü ataçman başlıklı çöp konteyneri için 6 milyon 600 bin TL +KDV’li kredi başvurusu talebi oylamada 16 kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul gördü.

Öte yandan mecliste kadın hakları konusunda da konuşma yapan Başkan Demirtaş, “Biz de, İlkadım Belediyesi olarak, kadınların yönetime katılması konusunda elimizden gelen desteği veriyoruz. Ayrıca kadınlarımızın daha rahat ve sosyal bir hayat yaşamaları için de belediye olarak elimizden gelen desteği veriyoruz. Ben bu vesile ile hem kadınlarımızın, hem annelerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”

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