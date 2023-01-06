İlkadım meclisinde ‘kredi ve personel maaşı’ tartışması

Samsun İlkadım Belediye meclis toplantısında, ‘kredi kullanımı ve tam zamanlı sözleşmeli personelin maaş teklifleri’ ile ilgili maddelerin görüşülmesi sırasında tartışma yaşandı.

İlkadım Belediye Meclisi, 11 gündem maddesini görüşmek üzere toplandı. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlığında belediye meclis salonunda yapılan toplantıda Refakatçi Evi ve Şevkat Evi Projelerinde kullanılmak üzere talep edilen kredi teklifi ile kadro verilen tam zamanlı sözleşmeli personel maaşlarıyla ilgili maddelerin görüşülmesi sırasında zaman zaman tansiyon yükseldi.

Tam zamanlı sözleşmeli personel maaşlarının belirleneceği 3 madde öncesi söz alan Cumhur İttifakı grubu, yeni işe alınan ve kadro verilen personellerden birçoğunun Millet İttifakı üyelerinin birinci derece akrabası olduğu gerekçesiyle söz konusu meclis üyelerinin oylamaya katılamayacağını ve bunun yasal olarak suç olacağını ileri sürdü.

Bu konu üzerine söz alan Cumhur İttifakı’ndan meclis üyeleri konu hakkında, “Belediye Meclisi Kanunu’nda, ‘Mecliste görüşülen maddeler ile meclis üyelerinin akrabalarını ya da kendilerini ilgilendiren bir işlem söz konusu ise o maddenin görüşülmesine katılamazlar, oy kullanamazlar’ ibaresi bulunuyor. O yüzden tam zamanlı tam zamanlı sözleşmeli personel olarak işe alınacaklardan akrabaları olan meclis üyelerinin meclisten çıkması ve oy kullanmaması gerekiyor. Meclis üyelerinin oy kullanmamasındaki sebep, meclisin kararına gölge düşürülmemesidir. Kanuna rağmen oy kullananların yasal zorunlulukları vardır. Yine de oy kullanacaklar olursa gereken yapılır” ifadelerini kullandılar.

Başkan Necattin Demirtaş ise konu üzerine, “Bu karar ilk kez burada oylanmıyor. Komisyonda da oylandı. Burada bir yanlış durum varsa, bu yanlışı düzeltmek adına ilgili daireye iade ediyoruz. Kimsenin lehine ya da zararına iş yapmıyoruz. Böylece maddeyi geri gönderiyoruz” dedi.

Madde ilk geldiği haliyle eksikliklerin düzeltilmesi için ilgili birime geri gönderildi. Kredi ile ilgili maddenin de reddedilmesi sonrası söz alan Başkan Demirtaş, “Krediyi vermiyorsunuz, verdiklerinizi de yukarıdan alamıyoruz. 20 milyon TL kredi verdiniz, 7,5 milyon TL’sini aldık. Geri kalan 12,5 milyon TL’sini kendi bütçemizden alıyoruz. Geçen ocak ayında asgari ücret 2 bin 800 TL’ydi. Şu anda 10 bin TL’nin üstünde. Gelirler ise aynı oranda artmadı. 2 seçeneğim var. Kredi vermediniz. Personel maaşı 4 kat artmış. Ya personelin yarısını atacağım. Siz işi oraya getiriyorsunuz. Ben neye kredi istiyorum. Bir tanesi Refakatçi Evi, diğeri de Kimsesizler Evi. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Eğer bu kredilerin bir kısmını alabilirsek hareket kabiliyeti sağlarız diye baktık. İlkadım’da hep beraber gezelim, bakalım neler yaptık, neler yapamadık. Bunlara halk karar verecek. Ben tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeden işimi yapmaya gayret ediyorum. Herkesle savaşırım. Yandaşımla da savaşırım, karşımdakiyle de savaşırım. Gittiğimizde arkamızdan iyi konuşulsun bana yeter. Belediye başkanlığı benim vazgeçilmezim değil. Buraya kazık çakmak gibi bir niyetimiz de yok. Buna son kararı vatandaş verecek” şeklinde konuştu.

“Bana ‘terörist’ diye işçileri attım”

“Bana ‘terörist’ diye işçileri attım” diyen Başkan Demirtaş şöyle konuştu:

“İşçiler atıldı’ dediniz. Bizim attığımız adamların hiçbir tanesini keyfe keder atmadık. Bunu bana ispat edin hemen geri alayım. Bana ‘terörist’ dediklerine dair elimde belgeler var. İnternette paylaşmışlar. İşten atılanlar arasında iftira atanlar da var görevine gelmeyenler de var. Keyfe keder buradan adam atamadık. Siyasi görüşü bana uymuyor diye adam atsam belediyenin yarısını atmam lazımdı. Seçim zamanı propagandayı, ‘Bir oy HDP’ye bir oy Necattin Demirtaş’a’ diye yaptınız. Ben de ‘onların oyuyla seçileceksem seçilmeyeyim’ dedim.”

Kredi maddeleri ve personel maaşlarını içeren maddeler, oy çokluğu ile reddedildi. Kredi teklifi meclisten geçmezken, personel maaşlarını içeren maddeler ise ilgili birimine geri gönderildi.