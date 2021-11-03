İlkadım meclisi toplandı

İlkadım Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı 2. Oturumu’nda, 10 Kasım 1938’de hayatını kaybeden Mustafa Kemal Atatürk anılırken, yakın zamanda vefat eden eski Samsunspor Başkanı Emin Kar’ın adının yaşatılması fikri de gündeme geldi.

İlkadım Belediyesi Meclisi Kasım ayı toplantısının ikinci oturumu İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın başkanlığında gerçekleşti. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen imar komisyonuna sevk edilen 3 gündem maddesinin görüşülüp oy birliği ile karara bağlandığı meclis toplantısında, 10 Kasım 1938’de hayatını kaybeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83’üncü yıldönümüne yönelik olarak mesajlar verildi. Toplantıda ayrıca yakın zamanda hayatını kaybeden eski Samsunspor futbolcu ve Başkanı Emin Kar’ın da isminin yaşatılması gündeme geldi.

Demirtaş: “Türkiye dün olduğu gibi bugün de yok edici hiçbir güce diz çökmeyecek”

Mecliste konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “O Büyük Önder fikir ve eserleriyle bağımsızlığımızdan sanatımıza kadar yaşayan tek gerçektir. Bize düşen ölümünün 83’üncü yılında Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve rahmetle anmak ve fikirlerini yaşatmaktır. Bağımsızlık mücadelesi sırasında kahraman dedelerimizin gösterdiği yolda emin adımlarla yürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti dün olduğu gibi bugünde yok edici hiçbir güce diz çökmeyecektir. Cumhuriyetimizin 98’inci yılını kutluyorum. İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

Toplantıda görüşlerini bildiren CHP Grup Başkanvekili Ali Kandemir, ”Milletimizin yetiştirdiği büyük değerlerden bir tanesi ve ilham kaynağımız olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Ülkenin en umutsuz anlarında tüm olanaksızlıklara boyun eğmemiş asil milletimizin Milli Mücadelesi sonunda zafere ulaştırmış, şanlı tarihimizin altın sayfalarında yer edinmiştir. Bu sebeple Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 83.yılında rahmet minnet ve şükranla anıyoruz” diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Talat Eyüpoğlu ise, “Değerli meclis arkadaşlarım hepinizi saygı ile selamlıyor bende partim adına Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde şükranla, saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Samsun’da belediye başkanlığı yapmış, rahmeti rahmana kavuşmuş Muzaffer Önder ağabeyimize de Allahtan rahmet diliyoruz” şeklinde konuştu.

Grubu adına söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Yılmaz, “Dünya çapında adından söz ettirmiş, Türkiye için önemli olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümü ile ülkeyi yasa bağlamasının ölüm yıl dönümünde rahmetle yad ediyoruz. Benim için bir ağabey olan beraber fikir ve sohbet ortamlarında da bir arada olduğumuz rahmetli Muzaffer Önder’e yüce Mevla’dan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili İbrahim Üstün de, “Ben de tüm grup başkan vekillerimizin duygu ve düşüncelerine katılıyor, Mustafa Kemal Atatürk’e ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Rahmetli Muzaffer Önder’e Allahtan rahmet diliyorum” dedi.

“Emin Kar’ın adını yaşatalım”

10 Kasım Anma mesajlarını veren grup başkanvekillerinden sonra Başkan Demirtaş’tan söz alan MHP Belediye Meclis Üyesi Cemalettin Kola ise şunları söyledi:

“Yakın zamanda ebediyete uğurladığımız şehrimizin takımı Samsunspor ile özleşen Futbolcu Emin Kar’ın adını yaşatmak adına belediye meclisinin ortak kararı ile bir parka verilmesini istiyoruz.“

Bu taleple ilgili konuşan Başkan Demirtaş, “Samsunspor için emek vermiş, ömrünü verdiği Samsunspor ve Samsun için aile kabristanlığında defnedilen Emin Kar isminin daha büyük bir spor tesisine verilmesidir gönlümüzden geçen. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ile bu konuyu bizzat konuşup rahmetli Emin Kar’ın adını yaşatacağız” diye konuştu.