İlkadım Kart geri dönüşüme teşvik edecek

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ihtiyaç sahibi aileler için başlatılacak İlkadım Kart uygulamasına çevreci özellikler ekleyerek geri dönüşüme teşvik edeceklerini açıkladı.

Kartı kullanan vatandaşların evlerinde ayrıştırdığı geri dönüşebilen ambalaj atıklarının ödüle döneceğini belirten Başkan Demirtaş, “Uygulama ile sürdürülebilir bir geri dönüşüm için güçlü bir destek sağlamayı, bir yandan da vatandaşların yaptıkları alışveriş ile toplanan promosyonları ile ihtiyaç sahibi ailelere yardım noktasında yeni bir dönem başlatmayı amaçlıyoruz” dedi.

Yakın zamanda hayata geçecek olan İlkadım Kart uygulaması hakkında bilgiler aktaran İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İhtiyaç sahibi ailelerin ekonomik durumlarına göre yardım olanağı sağlayan ‘Hilal Kart’ uygulamasını modernize ediyoruz. Kullanım yönünden kredi kartına benzer fakat kullanıcısına farklı uygulamalarla getirisi çok olacak. Bu yönleriyle ‘İlkadım Kart’ uygulamasına geçiş sağlayacağız. Türkiye’nin her yerinde herkesin rahatlıkla kullanabileceği İlkadım Kart’la yapılan alışverişlerden elde edilen komisyonlar sosyal yardım havuzuna aktarılacak. Kart komisyonları bankaya değil, sosyal yardım alan ailelerimizin sofrasına gidecek. Kartımızın bir diğer yönü ise ödül sitemiyle ambalaj atıklarının yerinde ayrıştırılmasına olanak sağlaması olacak. Geri dönüşüm alanında örnek uygulamalar arasında yer alacak. İlkadım Kart kullanıcıları, evlerinde ambalaj atıklarını kağıt, plastik, cam ve metal gibi niteliklerine göre ayırıp biriktirecek. Biriktirilen atıklar her mahalleye ayrı olarak belirlenen gün ve saatte gelen belediye görevlilerine teslim edilecek. Ambalaj atıklarının türüne göre tartarak kabul eden görevliler, teslim aldıkları atıkların puan karşılığını İlkadım Kart’tan POS cihazıyla yükleyecek. Yüklenen puanlar İlkadım Kart web sitesinden takip edilebilecek ve karşılığında çeşitli hediyeler alabileceksiniz. Yılsonunda yapacağımız büyük çekilişe ise teslim ettiğiniz atık miktarlarına göre katılma hakkınız olacak. Böylece İlkadım Kart kullananlar ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım yapacak hem de gelecek nesiller için temiz çevre için toplum geri dönüşüm alışkanlığını kazanacak” diye konuştu.