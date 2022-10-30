İlkadım Kadın Koordinasyon Merkezi yüzleri güldürüyor

İlkadım Belediyesi’nin ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşma noktasında dayanışma köprüsü olan Kadın Koordinasyon Merkezi yardıma muhtaç ailelere ev eşyası, beyaz eşya gibi ihtiyaç duyulan ürünleri vererek yüzleri güldürüyor.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçede dar gelirli vatandaşlara yönelik yürüttüğü sosyal çalışmalarının yanı sıra yardımsever vatandaşlarla ihtiyaç sahipleri arasında da köprü oluyor. Başlattığı çalışmayla vatandaşların kullanılabilir durumdaki ev eşyalarını teslim alan Kadın Koordinasyon Merkezi, yardımsever vatandaşların kullanmadığı giysileri de temizleyip, ütüleyerek ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanabilmesine imkan sağlıyor. Alan ile veren el arasında bir köprü vazifesi gören bu hizmet özellikle dar gelirli vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Bu kapsamda sosyal belediyecilik anlayışıyla, ihtiyaç sahibi insanlarını onurunu zedelemeden, çalışmalarını sürdüren Kadın Koordinasyon Merkezi Reşadiye ve Yenidoğan mahallelerinde tespit edilen adreslerdeki ihtiyaç sahibi 2 aileye eşya yardımında bulundu.

“Zor günler için görevdeyiz”

Oturma grubundan halıya varana kadar verilen adreslerdeki evlere eşya yardımı yapan Kadın Koordinasyon Merkezi Fahri Başkanı Lütfiye Demirtaş, "İhtiyaç sahiplerine baktığımız zaman giyim, ev aletleri veya ev eşyaları ihtiyaçlarının öncelikli olduğunu görüyoruz. Bizler vatandaşlarımızın kötü günlerinde yanlarında olup yüzlerini güldürmek için bu görevlerdeyiz" dedi.

Duyarlı vatandaşlara çağrıda bulundu

Hayır Çarşısı ve Kadın Koordinasyon Merkezi ile ihtiyaç sahiplerine destek verdiklerini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlkadım halkının arasında dayanışma bağlarını arttırdığımıza inanıyorum. İlçe halkımıza ve hayırsever vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum ve ihtiyacı olan vatandaşlarımız da buradan faydalanmaya davet ediyorum. Biz burada hem ihtiyacı olan insanlara çağrıda bulunurken, elinde ürünü olan, değiştirmeyi düşünen, o ürünü ne yapacağını düşünen vatandaşlarımıza da çağrıda bulunuyoruz. Vatandaşlarımız 444 55 01 hattından dahili (1055-56) numaralı hattından bizlere ulaşabilirler. Bu yardımları, bizim ekibimiz gidip evden teslim alır ve ihtiyacı olan vatandaşlara köprü olarak ulaştırır. O konuda da kullanmadığı ürünü sunmak isteyen vatandaşlarımıza bir çağrımız da bu şekilde olsun” diye konuştu.