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İlkadım Jandarma’dan sokağa çıkma yasağı uygulaması
Samsun’da İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yol uygulaması yaptı.
SAMSUN 26.12.2020, 17:03
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Samsun’da İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yol uygulaması yaptı.Edinilen bilgiye göre, Samsun’da dün akşam saat 21.00’de başlayan ve Pazartesi saat 05.00’e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri yol uygulaması sırasında araç sürücülerinin ve içinde bulunanların izin belgelerini kontrol ederek HES kodu sorgulaması yaptı.
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