İlkadım Halk Oyunları Ekibi şampiyonluk yolunda

Samsun İlkadım Belediyesi Halk Oyunları ekibi, Bayburt’ta yapılacak olan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda başarı elde etmek için yola çıktı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, 15-17 Kasım’da Bayburt’ta düzenlenecek. Şampiyona, “geleneksel düzenlemeli” ve “geleneksel düzenlemesiz” olmak üzere iki kategoride yapılacak. Tüm hazırlıklarını tamamlayan İlkadım Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Acem Tekkesi Kültür ve Sohbet Evi’nden İlkadım Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Mırık ve Yaşar Kutbay ile aileleri tarafından yolcu edildi.

“Gençlerimizi koşulsuz seviyoruz”

“Geleceğimiz olan çocuklarımızı koşulsuz seviyoruz. Onların her zaman yanlarındayız” diyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Folklor; bizi biz yapan, duygularımızı, düşüncelerimizi, kültürümüzü, sosyal hayatımızı yansıtan önemli bir dal. Pandemiye rağmen çok çalışarak başarı gösteren sevgili gençlerimizi alkışlıyorum. Bu tür aktiviteler, çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimi ve sosyalleşmeleri açısından önemli. Çocuklarımızın başarmaları ve sonuç almaları da önemli. Onların yüzleri güldükçe bizler de mutlu oluyor ve gurur duyuyoruz. Tüm çocuklarımıza, gençlerimize başarılar diliyorum. Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız" dedi.