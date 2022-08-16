İlkadım Geleneksel Açık Hava Film Festivali başladı

İlkadım Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri gösterim ile başladı. Beş gün sürecek etkinlikte, 5 gün her gün komedi, macera, aksiyon ve çizgi filmden oluşan yerli yabancı filmler İlkadımlılara nostalji dolu günler yaşatacak.

Pandemi dönemi sonrası açık hava sinema etkinliği ile vatandaşları buluşturan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, açık havada sinema keyfi yeniden hayata geçirdi. Açık hava sinema günleri 15 Ağustos Pazartesi saat 20.00 itibarıyla başladı. Her akşam aynı saatte farklı filmlerin oynatılacağı film günleri, 20 Ağustos tarihine kadar devam edecek. İlk akşamında Aykut Enişte komedi filmi ile başlayan açık hava sinema etkinliğinde halkın ilgisi oldukça yoğun oldu. Film öncesi vatandaşlara belediye ekipleri tarafından patlamış mısır, su ikram edildi. Vatandaşlar, etkinliğin açık havada olmasının ayrı bir eğlence olduğunu, sinema günleri etkinliğinin yaz akşamlarına ayrı bir eğlence kattığını belirttiler.

“İlkadım kültürün, sanatın sosyal yaşamın merkezidir”

Yoğun ilginin olduğu geceye katılım sağlayan ve sinemaseverlerle birlikte filmi izleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlçe halkımızın aileleri ile birlikte huzurlu ve mutlu bir yaz geçirmeleri için açık hava sinema nostaljisini İlkadımlı hemşerilerimizle yeniden buluşturduk. İlkadım kültürün, sanatın, sosyal yaşamın merkezidir. İlkadımlıların kültürel ve sosyal etkinliklerden eksik kalmaması için tüm imkanlarımızı seferber ediyor, gece gündüz çalışıyoruz. Farklı etkinliklerde hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Şehrimizi ve ilçemdeki bütün vatandaşlarımı seviyorum. 5 gün boyunca sürecek açık hava sinema gösterimlerinde tüm ilçe sakinlerine iyi seyirler diliyorum” dedi.

Açık hava sineması, Cumhuriyet Meydanı’ndaki bir AVM’nin meydanında yapılıyor.