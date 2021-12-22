İlkadım "Fikir Atölyesi" meyvelerini veriyor

Samsun İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 ay önce kurulan Fikir Atölyesi kısa sürede Erasmus, TUBİTAK, TEKNOFEST gibi proje başvurularında önemli başarılar elde ederek takdir topluyor.

Alanlarında uzman öğretmenleri bünyesinde bulunduran Fikir Atölyesi İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 ay önce kuruldu. Kısa sürede Erasmus+, TUBİTAK, TEKNOFEST gibi proje başvurularında önemli başarılar elde eden Fikir Atölyesinin temel amacı ilçe genelinde faaliyet gösteren okulların ve kurumların mevcut olan kapasitelerini arttırmak. Bu amaçla fikir atölyesi çalışmalarına aktif bir şekilde devam ediyor. Yaptığı çalışmaların da karşılığını alan proje ile ilgili açıklamalarda bulunan İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yalçın Alpaydın, "Fikir atölyesinin görevi okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını çağın gereklerine uygun yöntemlerle cevaplandırmaktır. Ayrıca ilçe genelinde eğitimin kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Şu anda eğitimde yenilikçi bilişim teknolojilerini içeren büyük çapta bir proje hazırlıyoruz. Bu projeyle de güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Yeni projeler

KA 220 SCH stratejik ortaklıklar 2021 başvuru sonuçlarına göre, ülke genelinde kabul edilen 13 projeden 1 tanesi İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü liderliğinde hazırlanan “Yenilikçi Dijital Uygulamaları İle Öğrenci Kazanım Edindirme Tespit Sistemi ve Olumlu Okul İklimi” isimli proje oldu. Toplam 178 bin 455,00 Avro bütçe tahsis edilen projenin ortakları ise Türkiye’den Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çek Cumhuriyeti’nden Slow Tech Institute, İspanya’dan Milmoh S.L. ve Avusturya’dan Helix-Helezon. Proje kapsamında öğrencilerin elde etmesi gereken kazanımları elde edip edemediklerini mobil aplikasyon ve çeşitli uygulamalar aracılığı ile ölçmeyi, elde edilemeyen kazanımların tespitinden sonra ise bunları çeşitli eğitim(uzaktan-birebir vb.) platformları aracılığı ile elde etmesini ve olumlu okul iklimleri oluşturmayı planlanıyor. 24 ay sürecek projede uygulamalar pilot okul Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapılacak. Elde edilen sonuçlar ise Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından ülke çapında yaygınlaştırılacak.