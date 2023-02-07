İlkadım depremzedeler için tek yürek

İlkadım Belediyesi, yardım malzemelerini ve 50 kişiden oluşan paylaşım ekibini deprem bölgesine gönderdi.

Tüm ülkeyi yasa boğan deprem afeti sonrası depremzedeler için vatandaşlara dayanışma çağrısında bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, yaraları sarmak için seferber oldu. Belediye, 10 ilde büyük yıkıma yol açan deprem sonrası bölgeye ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlattı. Vatandaşlar tarafından getirilen ihtiyaç malzemeleriyle beraber 50 kişiden oluşan paylaşım ekibini İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ana hizmet binası önünden uğurladı. 10 ili etkileyen ve çok sayıda binanın yıkıldığı bölgede evlerine giremeyen vatandaşların ihtiyaçlarına el uzatmak isteyen ilçe halkının yardımlarını özveri ile paketleyip yardım tırlarına taşıyan ekipler, İlkadım’dan deprem bölgesine doğru yola çıktı.

“Türk ulusu olarak üstesinden geleceğiz”

İçlerinde ısıtıcı, battaniye, mont, kışlık bot, bebek maması, konserve, içme suyu, uzun ömürlü gıda başta olmak üzere ilk yardım ile temel ihtiyaç malzemelerini yüklenen tırları ve çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Demirtaş, “Depremi öğrendiğimiz ilk anda koordine olarak yardım çalışması başlattık. Vatandaşlarımızla birlikte topladığımız yardım malzemelerini en kısa sürede AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine ulaştıracağız. Hazır halde tuttuğumuz arama kurtarma ekibi de yolda. Acımız büyük, dayanışma içinde, bir olarak Türk ulusu olarak bunun da üstesinden geleceğiz" dedi.

"Son yüzyılın en büyük felaketi"

Ülkenin son yüzyılın en büyük felaketini yaşandığını vurgulayan Başkan Demirtaş, “Ülke olarak üzüntülüyüz. Milletimizin başı sağ olsun. Yüreğimiz yandı. Herkes elinden gelen ne varsa katkı sağlamaya çalışıyor. Allah beterinden korusun. Bunu kelimelerle anlatmak mümkün değil. Enkaz altında hayata tutunmaya çalışan canlarımız var. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarının ve milletimizin başı sağ olsun. Biz de elimizden geldiğince bölgeye fayda sağlama çabası içindeyiz. Bütün ekip arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Allah ekibimizin yolunu açık etsin. Onlardan güzel haberler almak istiyoruz. Bu mücadelede depremzedelerimizin yanında, canıyla, kanıyla, malıyla duran herkese çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun Türkiye’m” diye konuştu.