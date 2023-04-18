İlkadım Çocuk Şenliği
İLKADIM BELEDİYESİ BU YILDA BİR AVM’DE DÜZENLENDİĞİ ETKİNLİKTE ÇOCUKLAR OLDUKÇA EĞLENCELİ ANLAR YAŞADI. 17 NİSAN’DA BAŞLAYAN VE 2'İNCİ GÜNÜNDE DE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERİN DÜZENLEDİĞİ ÇOCUK ŞENLİĞİ’NE AİLELERİYLE BİRLİKTE GELEN ÇOCUKLAR, 'KRAL ŞAKİR VE FİL NECATİ’NİN GÖSTERİLERİNİ HAYRANLIKLA İZLEDİ.14.00-16.00 VE 20.30 SAATLERİNDE DÜZENLENEN ŞENLİKTE ÇOCUKLAR ÖNCE KRAL ŞAKİR İLE MÜZİKLİ EĞLENCE DE DOYASIYA EĞLENİRKEN, ARDINDAN ÇİZİM ATÖLYESİ İLE EL BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYOR. ŞENLİKTE PAMUK ŞEKER İKRAMINI YANI SIRA ETKİNLİK ALANINA GELEN ÇOCUKLARA BELEDİYE GÖREVLİLERİ ÜCRETSİZ BALON DAĞITIM GERÇEKLEŞTİRİYOR.
Samsun’un İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği, çocuklara unutulmayacak anlar yaşattı.
İlkadım Belediyesi bu yıl da bir AVM’de düzenlendiği Çocuk Şenliği’nde çocuklar oldukça eğlenceli anlar yaşadı. 17 Nisan’da başlayan ve 2. gününde de çeşitli etkinliklerin düzenlediği şenliğe aileleriyle birlikte gelen çocuklar, ’Kral Şakir’ ve ’Fil Necati’nin gösterilerini ilgiyle izledi. 14.00-16.00 ve 20.30 saatlerinde düzenlenen şenlikte çocuklar önce Kral Şakir ile müzikli eğlencede doyasıya eğlenirken, ardından çizim atölyesi ile el becerilerini geliştiriyor. Şenlikte pamuk şeker ikramını yanı sıra etkinlik alanına gelen çocuklara belediye görevlileri ücretsiz balon dağıtım gerçekleştiriyor.
Başkan Demirtaş çocukların şenlik coşkusuna ortak oldu
Minikleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan ve onlarla birlikte Kral Şakir’in yaptığı gösteriyi ilgiyle izleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Geleceğimiz olan yavrularımızın iyi yetişmesini arzu ediyoruz. Çevreye ve doğaya saygılı, trafik konusunda altyapısı olan bilinçli çocuklar olsun istiyoruz. Buna da dair de yatırımlar yapıyoruz. Şenliğimiz büyüyerek devam edecek. Bu şenliğin güzel bir amacı da var. Karne ara tatilinde yavrularımız yaklaşan 23 Nisan Çocuk Bayramı öncesi ve stres atıp hoşça vakit geçiriyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Şenlikte Kral Şakir ve Fil Necati maskotlarıyla müzik eşliğinde keyifli dakikalar geçiren çocuklar ise doyasıya eğlendiklerini belirterek, Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a teşekkür ettiler.