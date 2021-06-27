İlkadım Belediyesi’nden “Sevgi İzi Projesi”

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi’nin “Sevgi İzi Projesi” Fevzi Çakmak Mahallesi’nde başladı.

Türkiye’nin dört bir yanında zihinsel engelli bireyler ve alzheimer hastalarının güvenliği için yürütülen Sevgi İzi Projesine tam destek veren İlkadım Belediyesi, pilot mahalle olarak Fevzi Çakmak Mahallesi’nde çalışmalara başladı. Sevgi İzi Projesini İlkadım ilçesine taşıyan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, projenin ilk adımını Fevzi Çakmak Mahallesi’nden başlattı. Mahalle Muhtarı Çağlar Işık’ın öncülüğünde mahalle muhtarlığına getirilen vatandaşların kollarına kayboldukları zamanlarda bulunmalarına olanak sağlayacak olan sevgi izi yapıldı.

Projeye tüm mahalle muhtarını ortak edeceklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Sevgi İzi gibi engellilerimiz için oldukça önem arz eden bir projeye destek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Zihinsel engelli olan, alzheimer veya benzeri rahatsızlıkları bulunan yakınlarımızın bir gün aniden gözümüzün önünden kaybolacağı korkusunu hep yaşarız. Bu sadece Türkiye’de değil tüm dünyada önemli bir sorun. Asıl önemli olan ise bu tür rahatsızlığı bulunan yakınımızın kendini ifade edemeyecek olması. Kaybolduğunda nereye gideceğini, ne yapacağını bilemeyecek olması. Böyle bir durumda ailenin yasadığı ıstırabın ne kadar büyük olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ağzı var, dili yok, melek gibi bu insanlar son derece savunmasız, her türlü tehlikeye açık ve siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana engellilerimiz için yürüttüğümüz projeler ile her zaman onların yanlarında oluyoruz, hayatta aksayan yanlarını doldurmaya çalışıyoruz. Sevgi İzi Projesine verdiğimiz destek ile şehrimizdeki engelli bireylerin yaşamlarını güvenli bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Proje neticesinde engelli kardeşlerimizin kollarına yapılacak ‘Sevgi İzi’ ile gönüllerimizde her daim iz bırakan engelli kardeşlerimizin kaybolmalarını engelleyeceğiz. Bugün Fevzi Çakmak Mahallemizde Sevgi İzi uygulamasına başladık” dedi.